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理財周刊／資金行情持續　台幣長期看升

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文／洪寶山

2009年3月的台幣是近十一年來的低點，35.297元兌一美元，當時就因為美國的次貸風暴疊加雷曼兄弟倒閉的金融海嘯，美元硬挺，讓全世界幫它分擔債務，於是在「一堆爛蘋果之中，挑一個比較比較不爛的」，市場資金最終還是回流美元避險，儘管股災的震央在美國，當時的美元指數在89.62點。

台股高現金股息殖利率 持續吸引外資

請繼續往下閱讀...

十一年過去，台股與美股高達近90％的連動性，那斯達克指數從1265.62低點截至7月7日漲到10518高點，累積漲幅達7.26倍，相對的台股加權指數從3955低點截至7月7日漲到12249高點，累積漲幅達2.09倍，在美台科技股供應鏈如此緊密的情況下，既然那斯達克指數已經創歷史新高，那麼台股加權指數的12682歷史高點是不是也該打破魔咒了呢？關鍵應該就在台幣這波會升值到哪個位置。

從台幣的升值走勢可以發現，由於前後任馬總統與蔡總統的兩岸政策立場大不同，從2011年5月到2016年1月的台幣呈現貶值趨勢，當時又因為在2014年中國大陸開放滬港通，資金加速流出台幣，好在台股的高現金股息殖利率持續吸引外資，台股加權指數仍呈現上漲趨勢。

2016年蔡總統上任，疊加2018年美中貿易戰，台幣從2016年1月的33.637元兌一美元升值到2020年29.449元兌一美元，但這還不是新高，蔡總統任內的台幣一度升破29元關卡，見到28.937元兌一美元，在COVID-19疫情疊加港版國安法等因素下，台商資金回流將進一步推動台幣升值，挑戰28.5~28元。

5G開台 5G手機iPhone 12問世

在全球股市Ｖ型反彈的資金行情持續，有利台股在第三季科技股旺季藉著5G開台、蘋果的5G高階手機iPhone 12問世，複製去年華為推出5G高階手機的Mate 30，帶動IC設計與零組件大漲一波的牛市。

但這還沒有考慮到美元指數進入貶值趨勢，美元指數在三月見到103.01高點，而當時正好是美國爆發COVID-19疫情之前，隨著美國確診人數超過280萬人，直逼300萬人，連續十五周初請失業金人數超過百萬人，且持續申領救濟金的人數仍高達1929萬人，6月30日美國勞工部勞動統計局最新五月資料統計結果表明，當月就業人口比例下跌至52.8%，即美國人口中有47.2%在五月處於失業狀態。

更麻煩的是，7月2日公布美國六月份大非農就業人口數據，儘管白宮把亮點擺在新增480萬人，但永久性失業人數達到了近290萬人，比五月增加了58.8萬人，增幅創下2009年初以來的紀錄，配合疫情持續爆發，市場對於白宮粉飾太平的違和感增加，關鍵就在美國勞動統計局對於失業人口的定義不包括過去四周沒有積極尋找工作的人，這可能會把那些在各州經濟重啟後等待新工作機會的人排除在外。

失業人口增 財政赤字升 大選後美元指數恐貶值加速

六月份，這些未被算作「失業人口」的無業者高達八百二十萬人，比二月份多了三百二十萬人。勞動統計局把他們稱作「現在想工作但未計入勞動力人口的人群」。但是疫情短期間看不到盡頭，許多企業被迫轉型，意思是許多工作崗位可能永久性的消失，美國超過三千萬失業人口的基本面利空，疊加紓困金增加財政赤字，美元指數在十一月三日總統大選結果塵埃落定後，可能會出現貶值加速的訊號。

檢視美元指數自二○○八年的70.69低點開始升值，在二○一六年川普當選美國總統後表示「美元太強勢」，於是自103.82高點開始貶值，目前在九月美元指數期貨合約轉倉後仍出現弱勢反彈，一旦跌破95.82前低，不排除有可能下探到92.78點(長期上升趨勢線，見附圖)。

毛利率40%以上IC設計族群 法人青睞

在台幣長期看升的投資環境，科技股的毛利率容易被侵蝕，過去電子五哥做代工大廠最令人詬病的就是毛利率低於10%，且長期走跌，但是今年在聯發科的毛利率逆勢上揚跌破市場眼鏡，股價從273元低點七月八日最高漲到674元，大漲401元，累積漲幅達1.46倍，激勵IC設計族群進行一波比價行情，例如義隆電從68.4元漲到144元，聯陽從33.5元漲到72.1元，聯詠從143元漲到282元，致新漲98%，整個IC設計族群共七十九支個股，領先突破疫情前的12197高點的個股至少三十八支，佔了將近一半，其中愛普漲5.91倍最多。

其他翻倍股共十一支，例如瑞昱從162元漲到335元，漲幅達1.06倍，揚智從11.2元漲到29.25元，漲1.6倍，金麗科從23.8元漲到80元，漲2.36倍，力旺漲2.63倍、譜瑞-KY漲1.1倍、祥碩漲1.89倍、世芯-KY漲2.84倍、創惟漲1.78倍、矽力-KY漲2.07倍、晶心科漲1.59倍、M31漲1.31倍等。

台股自一九九五年科技股當家以來，IC設計族群向來就是高價股的最大生產地，許多高價股的毛利率也超過40%，從聯發科的發展歷史可知，只要毛利率能維持在40%以上的IC設計，都能獲得法人機構的青睞，因此相信第二季財報公布之後，IC設計族群還大有可為。

當然，距離八月底的半年報還有一段時間，技術面落後的個股，或許也有比價輪漲的機會，可留意原相、晶相光、鑫創、點晶、類比科、聚積、新唐、立積、笙科、杰力、盛群、迅杰、晶焱、神盾、點序、宏觀、應廣、九暘、群聯、偉銓電。

TWS、VR/AR、IoT 消費電子增長新動力

正如前述所提示的，5G開台是推升科技股繼續成長的動力，一般來說初期先建基地台，5G大型基地台PCB價值約是4G的三倍，欣興、南電都是受惠股。5G的高頻高速讓零組件的數量增加，例如射頻天線就需要二十一支。

正因為2020年是中國大陸5G手機從高階手機轉換到中階手機滲透率快速提升的一年，在TWS、VR/AR、IoT等新興應用有望接棒5G手機成為消費電子的增長新動力，如此一來，5G概念的炒作路徑就清晰了，先從基地股的網通與PCB著手，然後著眼手機零組件相關的IC設計，例如立積的FEM市占率為全球第三大，目前WiFi 5與WiFi 6皆已順利卡位中美客戶供應鏈，法人預期在5G上路後，將持續帶動WiFi 6需求增長，市占率可望穩定攀升，加上產能不足的問題在第三季有望獲得進一步緩解下，全年業績備受期待。

5G普及 推升穿戴性消費電子滲透率

最後瞄準消費性電子，尤其是iPhone 12傳言將取消附贈的有線耳機，改搭配基本型的TWS，去年蘋果推出AirPods Pro引入主動降噪技術大受市場歡迎，之後白牌耳機接連推出低價TWS耳機，更是徹底引爆買氣，TWS使得智能手錶在音頻接收端的問題得以完美解決，智能手錶能夠獨立實現蜂窩數據傳送、語音通話等功能，疊加集成心律測試、摔倒急救、血糖監測等醫療功能，可預期穿戴性消費電子將因5G普及而進一步提高滲透率。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

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