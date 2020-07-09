愛妻瘋狂淘寶！地上多出50公斤「日用品」　網求開箱：買小老婆給你嗎

▲網友的老婆竟買了50公斤的淘寶貨。（圖／原PO授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免授權，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

對不少女人來說，購物真的超紓壓，一名網友的愛妻沒多久前，才買了28公斤的淘寶貨，不料今天早上，家裡竟又出現了重達50公斤的貨物。這名網友先前曾要求妻子不要再買這麼多東西，明明沒有要網拍，也不是要做生意，但無奈對方不聽勸，反而買了更多，讓他苦笑稱，「我剁我自己的手好了」。

這名網友的太太先前網購「淘寶」，一共買了28公斤，因此他便開玩笑警告對方，如果下次又買這麼多，就要「剁手手」。不料今早，原PO發現地上竟又多出了重達50公斤的淘寶貨，因此就在「爆怨公社」上發文表示，「今天早上又出現了50公斤！！50公斤！！我老婆說，『我只是買很平常要用的東西啊』」。

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原PO一家人明明沒有要做網拍，也沒有在做生意，太太居然買回這麼多東西。無奈老婆不聽勸，原PO開玩笑表示，「請問我該怎麼剁？我剁我自己的手好了」。

不少網友看到後，紛紛留言表示，「期待開箱文」、「50公斤是買個小老婆給你嗎」、「我好客氣，一次3、4公斤而已」、「想知道老婆買什麼」、「半年50公斤真的還好，讓她買啦」、「看起來我真的還好，我平常都5-6公斤而已」。此外，這篇貼文竟還釣出一名更厲害的女網友，買了比原PO太太更多的東西，她還在留言處稱，「5月130公斤路過」。