薪水先分「40、40、20」關韶文大推3數位銀行　1.1%活存利息比定存還高

▲關韶文分享一些簡單的理財觀念。（圖／關韶文授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

人稱「小資達人」的關韶文日前在個人Youtube頻道上，分享自己如何分配薪水以及如何存錢，他掌握了「40、40、20」的原則，完美將薪水劃分。其中的「40」就是將薪水的40%拿來儲蓄，且如果非必要，千萬不能挪用，而關韶文也在片中推薦了幾家活存高的數位銀行，讓民眾能夠獲取比一般實體銀行更高的利息。

關韶文在「理財教室」系列影片中的「小資族必看！用小資金就參與股票漲跌？關韶文清楚解釋給你聽」中提到，他在大學畢業時，其實就已存到了100萬元，雖然陸續有在還學貸，但目前仍尚未全數繳清。他當時聽從理財專家的建議，將多餘的錢拿去參與理財計畫，像是買基金、股票、美金定存等投資，這樣賺到的利息，會比學貸所要支付的利息更高。

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關韶文表示，自己將薪水劃分為「40、40、20」，其中40%是零用錢、生活費等花用，另個40%則是儲蓄金，非必要就不要隨意挪用，而最後的20%，則可以拿來投資，像是買保險、儲蓄險、基金、定期定額的配息等。

關韶文在「40%儲蓄金」這塊，特別提到「永豐大戶DAWHO」、「台新Richart」，因為這兩家數位銀行都有著「活存高」的特性，且比一般實體銀行定存的利息高出許多。以「永豐大戶DAWHO」來說，存款50萬內，就有1.1%活存利息；「台新Richart」則是存款30萬內，能享有1%的活存利息。

此外，關韶文也特別推薦「國泰KOKO」，由於這家數位銀行每月都會提供50次的免費跨行轉帳服務，因此平時有轉帳需求的民眾，就可以省下手續費、匯率等，即便每次只是14元，同樣可以積少成多，能讓許多小資族十分受用。