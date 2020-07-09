情侶「談錢」有助感情升溫　溝通和權力平衡是成功關鍵

▲研究顯示，情侶一起理財能有住於感情升溫。（圖／unsplash）

記者施怡妏／綜合報導

每個人的金錢觀都不一樣，兩性之間常常因為金錢觀不合，而產生許多的爭執，有些人認為，男生就應該出多一點；有些人則認為各出各的，AA制最公平，誰也不欠誰；有的人會分析雙方的經濟能力，按比例分配支出的項目。不論是哪一種方式，研究顯示出，「當雙方擁有共同的帳戶，並且一起規劃理財，這樣的情侶在感情中的穩定度和滿意度都會比較高。」

根據mindbodygreen報導，研究人員花費4年的時間，追蹤327戶同居家庭，搜集到的研究數據包括，誰負責賺錢、負責理財規劃、誰因為金錢而起衝突的次數最多，以及深入了解金錢觀對於感情的品質、穩定度及滿意度。結果顯示，共同管理財務的情侶，擁有較深的感情連結，兩人對於生活有相同的共識，對感情的穩定度及滿意度也跟著提高。

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▲專家建議，在戀愛初期可以嘗試共同規劃財務。（圖／取自免費圖庫pixabay）

研究人員表示，兩人在管理財務時，需要進行溝通協調，也會互相制訂明確的生活目標，雙方在生活上有共識，且透過一次次的「溝通」，了解對方的需求，以及內心的想法，能夠減少不必要的誤會及衝突。研究人員者萊巴隆（Ashley LeBaron）表示，「女性對財務能力的看法，似乎比男性對婚姻關係的影響更重要，在互相溝通的過程中，雙方是擁有相同的權力，不會有不平衡的狀況。」

財務管理專家吉爾伯特（Maureen Gilbert）建議，在戀愛初期就可以嘗試共同規劃財務，了解彼此的消費習慣，投入部分的金錢做為共同基金，但有一點要注意，記得要設定上限數目，使用這筆基金超過一定的金額，一定要得到對方的同意才可以拿取，以免因此而造成感情破裂。