　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

先探／Apple供應鏈進入備戰

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

（圖／先探投資週刊 提供）

蘋果加速整合生態圈，加持台積電外，在全系列產品的硬體改變也不手軟，下半年蘋果新品齊發輪廓已相當明確下，蘋概供應鏈可望接棒大漲，玉晶光之後，最靚蘋概股即將出列！

文／林麗雪

經過美中貿易戰及新冠肺炎疫情的洗禮，全球消費性大廠蘋果的營運策略也在今年出現大轉彎，從整合生態圈、全系列產品改變設計、到加速轉移及分散全球生產基地，蘋果大動作的調整告一段落後，隨著下半年各項新品齊發的輪廓已愈來愈明確，相關供應鏈廠營運正蓄勢待發，蘋概股第三季重回投資人懷抱逐漸可期。

日前蘋果以預製錄影的方式發表ＷＷＤＣ開發者大會，針對旗下硬體發表一系列的系統升級，雖未發表新的Apple Watch或Mac產品，讓市場有些小失望，但執行長庫克證實蘋果將採用ARM架構，自主開發Mac晶片，這是蘋果加速整合生態圈，並使各產品之間的App更容易連繫的的重要策略。

請繼續往下閱讀...

拉貨行情一路旺到年底

蘋果掰了英特爾，和蘋果長期合作的台積電將是最大贏家，法人推測，蘋果將使用台積電的InFO封裝技術，有助於提振台積電的先進封裝產能，短期而言，蘋果轉換成ARM架構處理器的電腦市占率將不會太高，今、明年的貢獻不大，但中長期對台積電營運正向。

蘋果整合生態圈，也從硬體的改變著手。早在新冠肺炎疫情爆發之前，蘋果一系列的新品藍圖輪廓都已大致確立，包括新款智慧型手機iPhone 12系列確定將搭載屏下指紋辨識外，預估將於十一月發表的iPad Air 4平板，也將具有指紋辨識功能。

據了解，蘋果屏下指紋辨識功能將採用一至二顆的VCSEL感測器，該感測器的供應商確定為穩懋，此外，iPhone 12將是首款５Ｇ手機，先前穩懋法說會即已釋出，５Ｇ手機所需的ＰＡ數量，將比４Ｇ手機至少增加二～五顆以上，兩項應用加總，也無怪乎，穩懋對於第三季仍持營運暢旺的看法，上半年股價表現相對沉寂的穩懋，可以視為機構法人是否重新擁抱蘋概股的重要觀察指標。

不過，雖然一般預料蘋果有望在九月如期宣布新款智慧型手機上市，但iPhone鏡頭供應商大立光釋出，將自七月中旬開始出貨iPhone 12用的後置高階鏡頭，此時程較以往延遲了四到六周，雖然來得晚了些，但也代表整個供應鏈的拉貨行情，可以一路旺到年底。

其中，鏡頭二哥玉晶光在７Ｐ廣角鏡頭取得突破，預料將在iPhone 12取得更多後鏡頭訂單，今年到明年的成長性將超過大立光，六月份以來，玉晶光股價已大漲逾六成，蘋概題材早已提前暖身，效益可望持續至第三季。（全文未完）

ET快訊
快訊／抓到7名公車司機狂刷1280月票賺獎金　北市重罰9萬
快訊／士林民宅火災2歲男童獲救　母親嗆傷宣告不治
驚！美元將現另一波惡夢　分析師揭背後「2大恐怖」原因
無照撞死騎士改名拒賠百萬！80歲外婆哽咽道歉　母養8口嘆：會
PTT土豪哥玩股票對帳單「半年賺2億」！曝選股進場標準
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

買中天3個月狂漲11倍！網一看持股明細嘆「可憐阿」　他自爆穩賺計畫

加油要快！專家預估下周油價再漲0.2元「下班衝一波！」

用三倍券做公益　衛福部社家署提醒：需注意相關規定

理財周刊／資金行情持續　台幣長期看升

先探／Apple供應鏈進入備戰

理財周刊／台灣，已經起風了

財訊／鄭崇華不敢到武漢投資　就是怕三峽大壩

美元垂在「死亡交叉」的懸崖上！　分析師拋唯一救命索

財訊／閃辭董事成話題　陳守煌淡定談大同：一切為誠信

不妙！今年稅收可能短徵　創近7年首見

麥當勞紙袋一拿就破「高溫奶茶直燙孕肚」　安以軒嚇到宮縮…神情超痛苦

林志穎「租房比買房划算」論　媽媽聽完超反對：我不認為

帶女兒超商借廁所...婦狂敲門催促　頻飆罵爆口角：出去！是要上多久？

王嘉爾「紳士手」讓李沁撕掉名牌　找線索辦案..自黑：話說不清楚

粉紅超跑停下「轎身壓信徒」加持　背疾伯大叫...90度鞠躬謝媽祖！

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

胡瓜差點當吳心緹「爸」！　暖心喊話小禎.兒子：他愛的我都愛

《不說謊戀人》老闆告白助理「親了再說」　辛雲來戀愛開竅..辦公室狂親梁潔

不敢了！保母戴人臉面具嚇阿金　反被教訓1分鐘「魔音慘叫」求饒

上北檢控鮑魚三妹「毀我一生」！　吃屎哥摔手機：當藝人塑膠做的

買中天3個月狂漲11倍！網一看持股明細嘆「可憐阿」　他自爆穩賺計畫

加油要快！專家預估下周油價再漲0.2元「下班衝一波！」

用三倍券做公益　衛福部社家署提醒：需注意相關規定

理財周刊／資金行情持續　台幣長期看升

先探／Apple供應鏈進入備戰

理財周刊／台灣，已經起風了

財訊／鄭崇華不敢到武漢投資　就是怕三峽大壩

美元垂在「死亡交叉」的懸崖上！　分析師拋唯一救命索

財訊／閃辭董事成話題　陳守煌淡定談大同：一切為誠信

不妙！今年稅收可能短徵　創近7年首見

買中天3個月狂漲11倍！網一看持股明細嘆「可憐阿」　他自爆穩賺計畫

台版格林童話場景！花蓮「麥區火柴盒」民宿7百坪莊園　開價2550萬元求售

吳卓源再曝光個唱嘉賓！導演崩潰「台上滿出來了」

U18亞青第二階段名單出爐！6大物準備選秀

無照撞死騎士改名拒賠百萬！80歲外婆哽咽道歉　屁孩母養8口嘆：會慢慢還清

T3BA六都百萬爭霸賽　7月11日台中場點燃戰火

加油要快！專家預估下周油價再漲0.2元「下班衝一波！」

陸華南水災未波及台商　陸委會：盼受災民眾重建家園

黃寶慧憶獨家專訪朴元淳：他曾是南韓總統呼聲最高的政壇之星

淡海輕軌智慧販賣機上線！　「小農嚴選」24H新鮮購

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

財經熱門新聞

過來人曝4大地雷科系！設計系哭了

快訊／三倍券申購破1027萬人！八成五選這款

這支股票一路狂飆　劉寶傑驚：韓國瑜又賺多少

PTT土豪哥玩股票！「半年賺2億」超驚人

快訊／經濟部宣佈：駁回大同新任董事變更登記

美元下波將遭狙擊　揭背後2大恐怖原因

國際黃金漲破1820美元！　續創近10年新高價

威力彩頭獎衝14.6億！全台3縣市財運最旺

全家冠軍麵包、郭元益都靠南僑助攻　陳飛龍：烘焙產業轉型精彩可期

數位綁定三倍券「花5000賺2000？」 一張圖看清消費、回饋金流程

台股開盤衝破12200關卡！台積電股價創新高347元　市值逼近9兆元

中美晶6月營收月增逾1成　環球晶重登50億元

影／金融股還能存股嗎？　分析師建議公股銀行優先考慮

快訊／三倍券預購破千萬人次！民眾首選方式曝光

更多熱門

相關新聞

抄錢部署　台股挑戰15000

抄錢部署　台股挑戰15000

先探／興櫃資金外溢效應

先探／興櫃資金外溢效應

先探／新藥股究竟在漲什麼？

先探／新藥股究竟在漲什麼？

先探／聯發科、立積含金量可觀

先探／聯發科、立積含金量可觀

關鍵字：

先探投資週刊

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

台中4同事集資1200！爽中30億

陳建州道歉「真的是時候了」！

比特犬「恐攻」32秒影片曝！黑汪狂哀嚎險死

熊熊「一次中2點」承認性慾強又好色

歐陽妮妮大尺度脫光！「美胸形狀炸出」

安以軒被熱飲燙到　麥當勞回應了！

3分鐘榨乾嫖客！外籍妹太強...警無奈：台男面子丟光

女兒忘收愛寵　媽被驚悚生物嚇醒

即／美飛機侵犯「委內瑞拉領空」遭擊落

新北隨機殺人！他要接女兒下課…突遭男子「持刀插進胸口」

吳念軒方志友爆曖昧　吳心緹查勤崩潰分手

蕾菈立遺囑道歉父母親！

貢獻500萬學費仍被打槍！郁方兒遭拒

1280元月票搭破萬「何方神聖」曝　公運處：他月近千次

南韓「元祖網紅」留遺言　CCTV拍到他從20樓跳下

更多

最夯影音

更多
麥當勞紙袋一拿就破「高溫奶茶直燙孕肚」　安以軒嚇到宮縮…神情超痛苦

麥當勞紙袋一拿就破「高溫奶茶直燙孕肚」　安以軒嚇到宮縮…神情超痛苦
林志穎「租房比買房划算」論　媽媽聽完超反對：我不認為

林志穎「租房比買房划算」論　媽媽聽完超反對：我不認為

帶女兒超商借廁所...婦狂敲門催促　頻飆罵爆口角：出去！是要上多久？

帶女兒超商借廁所...婦狂敲門催促　頻飆罵爆口角：出去！是要上多久？

王嘉爾「紳士手」讓李沁撕掉名牌　找線索辦案..自黑：話說不清楚

王嘉爾「紳士手」讓李沁撕掉名牌　找線索辦案..自黑：話說不清楚

粉紅超跑停下「轎身壓信徒」加持　背疾伯大叫...90度鞠躬謝媽祖！

粉紅超跑停下「轎身壓信徒」加持　背疾伯大叫...90度鞠躬謝媽祖！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面