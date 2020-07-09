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謝金河：資金大潮全面滾動

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（圖／先探投資週刊 提供）

【文／謝金河】

一場疫情席捲全世界，台積電創辦人張忠謀先生說，疫情改變人類生活，也改變工作型態！在我看來，疫情造成全世界超過千萬確診、逾五○萬人死亡的慘劇，逼令各國政府卯足全力救經濟，也造成全球資本市場噴出大漲的奇景，全球股市欣欣向榮，與疫情造成的封城、鎖國景象，形成強烈對比。

到目前為止，美國代表新經濟的Nasdaq寫下一○五一八．九八的歷史新高，Nasdaq 100指數也創下一○七○四．九三的新高，費城半導體也來到二○五三．二五，生技分類指也寫下四四六八．一九的歷史新高，美國是全球最嚴重的重災區，但股市彈升令人嘖嘖稱奇，這一周美國股市又續創多項紀錄。

櫃買表現不輸那指

請繼續往下閱讀...

一是美國Ｆ４（Apple、微軟、Amazon、Google）市值都站上一兆美元，而且Apple、微軟、Amazon市值都超過一．五兆美元，這是美國有史以來新紀錄，另外，Tesla快速奔馳，股價衝上一三八九．八一美元，市值跑到二五七六．三八億美元，一下子就追過全世界汽車霸主Toyota，美國半導體巨擘Intel也被打敗。

最近Netflix股價直逼五○○美元，市值已來到二一六八億美元，ＩＣ設計的Nvidia股價到三九四．八七美元，市值跑到二四二八．四五億美元，與Intel的二四六八．六四億美元已不相上下，台灣的TSMC ADR股價最高來到六二．一三美元，市值跑到三二○九．一四億美元，台積電市值站上三千億美元，這是很重要的里程碑，如果台積電朝著四○○○億美元邁進，台股加權指數的空間又可以往上加碼。

這幾天，ＩＣ設計龍頭聯發科股價站上六○○元，市值挑戰一兆台幣，換算成美元是三三三．六六億美元，這也是台股新里程碑，經過一段時間，台股又有六檔逾兆元台幣的企業，美股奔馳，台股亦步亦趨。到七月七日為止，台股三大指數都出現正報酬，加權指數今年上漲二五二．五五，漲幅二．一％，摩台指數上漲二．○六％，櫃買指數更是威猛，去年底櫃買指數以一四九．三六收盤，如今跑到一七三．八二，今年以來上漲十六．三七％。這個出色表現不輸Nasdaq或是費城半導體指數。

而在美中角力的另一個戰場，中國的深滬港股市，過了七月一日也出現全新面孔，過去中國用房地產救市，這回以「兩融鬆綁」、鼓勵「健康牛」，全力拉抬股市，使得港深滬股市全都出現噴出大漲行情，上海Ａ股寫下三五八六．四六的新高，過去沒有漲的銀行、地產股全都大漲，深圳成分指數也衝到一三四○七．一九的新高紀錄，深圳Ａ股今年在科技股領軍下，今年力道更加威猛，也創下二三○三．三二的歷史高價。

而受到港版國安法影響的香港股市，連續三個交易日大漲，股價也站上年線，今年上半年香港股市下跌十三．三四％，這回中共中央全力撐起香港經濟，從去年起阿里、網易、京東不約而同回港上市，現在新經濟與生技股撐起香港股市半邊天，目前市值四．九八七五兆港元的阿里巴巴，與市值四．九二九五兆港元的騰訊，成了香港股市的雙箭頭，後面跟著美團（一．○八兆港元）、京東（七五二一億港元）、網易（四六九八．六億港元）、小米（三五五八億港元），再加上中國全力扶持的中芯，還有生技股的康希諾，成了香港股市的新主力，這個情況跟美國的標普五○○與道瓊沒有創新高，但新經濟股紛紛創新高，這個情況有點異曲同工之妙。

生技股飆升力道驚人

這是水淹全球股市的超級大行情，七月七日深滬兩市成交量高達一．七四兆人民幣，香港股市單日成交也有二四○○億港元，這個資金潮會到何處？沒有人知道答案。台股的情況也是如此，七日台股加權指數成交二七七五．○五億元，過去台股低迷的時候，單月成交大約在一兆台幣左右，現在到六月已跑到三．八九兆元，七月看起來會跑到四兆台幣以上，台股量能充沛，有如回到三○年前台灣錢淹腳目的時代。

這個資金行情最大的特色是內資重於外資，在資金大舉外流的年代，台股只能靠外資，外資賣超台股只要逾三○○○億台幣，台股非大跌不可，現在外資在台股一度大賣超過六千億，台股卻不跌反漲，內資取代外資撐起台股半邊天。

而內資取代外資，很多個股的漲幅可用驚人來形容，有人形容這一波台股上漲，財務報表僅供參考，而且，漲勢是沒有封頂的，像是合一十九．四元噴向四三三．五元、中天從十一．六五元衝到一三二元，還有這次口罩、額溫槍、快篩試劑、疫苗的公司，股價上漲不是用倍數的，是用十倍速來形容，像恆大從十五．四元朝向二一六元、敏成從十三．三四元漲到三三六元、熱映從十四．九五元飆向一五七．五元，最近狂飆的生華科從四○．五元漲到一八七元，很多蟄伏已久的生技股，這次挺起身，飆升力道令人咋舌。

像是快篩概念的瑞基飆到四三五元、普生到二七八元、金萬林一口氣漲到二○○元，這幾天我們到國光生技參訪，股價也從十九元大漲到七九．八元，國光的子公司安特羅也從十四．四九元大漲到一二五元，這一波疫情蔓延全世界，每一個國家都卯足全力開發疫苗，台灣也大力加持生技產業，股價紛紛出現十倍速大漲行情，經過大半年的大漲，多數生技股都拉出非常大的漲幅，必須留意技術面的乖離，有一些生技股慢慢形成一個頭部型態，像是恆大、康那香、南六、毛寶、熱映，這個時候如果上半年財部數字不如預期，股價可能出現大調整，這是要小心之處。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2099精彩當期內文轉載》
◎封面故事：低基期績優股的逆襲
◎特別企劃：iphone12未上市先轟動
◎焦點議題：電競周邊產品買氣升溫
◎國際趨勢：疫情愈糟 美股多頭愈起勁
◎產業脈動：中華電廣結盟 迎接5G時代
◎重要資訊：上市櫃6月營收一覽表
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