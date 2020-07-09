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抄錢部署　台股挑戰15000

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（圖／先探投資週刊 提供）

台股資金派對正熱，指數也創近30年新高，成為全球最強勢股市之一，且成交量創下歷史前二名，滾量上漲，只要未見股市連續大跌前，各類股尤其是業績及電子股將持續比價推升，包括半導體晶圓代工、IC設計乃至封測、PCB、資安、蘋概、自行車等都可注意。正值除權息旺季，個股也將出現軋空或除權息前後拉高。

【文／方亞申】

美股持續超強推升，特別是新冠肺炎確診人數不斷攀高，但是股市就是持續上漲，呈現利空中上漲模式。當然，第二季以來經濟活動幾乎停擺，現在略為解封，各項經濟數據諸如ＩＳＭ、就業人數因前期基期低，都將顯現較好狀況，而股市就是反映利多、不反應確診利空。尤其是科技股與網路關係較密切的亞馬遜股價登上三千美元、谷歌登上一千五百美元、輝達向四百美元推進、蘋果向三八○美元挺進，微軟也登上二一○美元；最令人嘖嘖稱奇的是，馬斯克的特斯拉股價噴上一千三百美元，總市值已超過兩千五百億美元！

現階段蘋果總市值達一．六二兆美元、亞馬遜一．五兆美元、谷歌超過一兆美元、微軟一．六兆美元，輝達二四○○億美元、台積電逼近三千億美元；近一個月就是這些高總市值股股價創高跑在前面，帶領那斯達克及費半指數創新高。不過，三星及英特爾等市值反而停滯在二五○○至二八○○億美元之間，不是所有重量級股都漲，而是進入旺季且全球競爭力位居前茅的科技股表現較佳。

請繼續往下閱讀...

台股量價俱揚 外資連買

那斯達克站上一萬點大關之上、費半則是站上兩千點，相較道瓊目前還在年線二六三○○點上下震盪，主要是能源、製造業、汽車業低迷所致。標普則是站上所有均線之上，三千至三千一百點逐漸成為支撐。ＥＴＦ資金不斷湧向高總市值特定個股，除非遭逢意外利空，否則在聯準會積極作多下美股持續看好，資金派對中，未來可能只是漲多技術性拉回測試均線支撐，或是技術指標回檔冷卻。科技指數只要重要整數關卡守穩仍利多頭。

此外，近期另一件大事是中國政策大作多，在黨報鼓勵牛市發展訊息披露下，中國深滬股市六日幾乎是噴出上漲，深圳股市創近四年半新高、上證指數創近兩年半新高，都是高角度上升；香港在實施港版國安法下，中國也是政策使力，恆生及國企股指數都站上年線，向今年高點挺進。外界對於香港政治及經濟幾乎正式納入中國內地疑慮高，中國則用政策拉抬股市穩定人心。除了股王茅台、四大銀行股外，另一方面中國積極發展半導體，中芯半導體將回去內地掛創科版，中芯股價五月底只有十六．六港元，本周一度大漲到四四．五港元，總市值達二二○○億港元，相當於超過八八○○台幣。總市值拉高以作為其他上游半導體指標，封測的長電、CMOS的韋爾股份股價都創歷史新高。中國政策目的就是要活絡科技及新創產業，拉抬股市最容易達到目的，也順便轉移近期洪災及美國經濟制裁利空的注意力。深滬股市只要十日線二○五○點及三二○○底點不破都屬強勢。歐洲德國以及亞洲日、韓都在年線之上打出底型，且日ＫＤ值降至低檔。國際油價則在四○美元上下震盪。國際資金湧向風險性資產趨勢並未改變。

美中股市同時強勢，台股表現也是超強，七日加權指數突破今年高點來到一二二四九點，創近三○年高點，同時成交量（上市加上櫃買）超過三千八百億元，是歷史第二大成交量，量價俱揚。外資連續性出現上百億元買超，七月已買超四一○億元，台幣一度升值至二九．三五。

近六千億股息即將進場

金管會公布最新外資動向，六月單月境外外國機構投資人、華僑及外國自然人累計淨匯入約四一．三五億美元（約一二二六億台幣），創近八個月來最大單月匯入紀錄。外資從二月起連續四個月撤離，淨匯出合計一八一．三五億美元，即有逾五四○○億台幣撤離台股，如今轉為匯入，但是就今年前六月來看，外資合計仍為淨匯出一二六．九億美元；加上七月回補約十億美元，今年還是淨匯出。但是台股卻攻上近三○年新高，且台幣今年是亞洲最強勢貨幣，累計升值二．三一％，外部資金且帶外資回流台灣，進入股市、房市以及工業廠房。一旦外資再回頭買進台股，以外資今年至今累計還賣超台股超過一一○億美元，後續資金威力可期待。

台股進入除權息旺季，預計七月約有近六千億元股息發放，從內資回台、外資加上股息角度，台股資金行情可以說正旺，上漲行情也不會就這樣結束。且資金推動台股本益比拉升。原本表現較弱勢的台積電，還原除息後已創歷史新高，只要台股維持在十日線一一七六三點之上，就是主升段走勢，有利持續震盪盤堅，盤中或許大幅度震盪，但只要未跌破月線前都屬安全。近期進入除權息旺季，填權息者開始增加，例如聯發科、國巨、台達電、台積電以及超過三分之一的ＩＣ設計股，有利後續公司跟進；金融股國泰金及富邦金填息企圖心強。

外資既然回頭，重量級股是首選，尤其是台積電及聯發科，特別在今年外資累計賣超台積電近五○萬張，輪由台灣壽險法人及一般投資人參與買進，當然台積電本身競爭力一級棒，三星屢屢放話要超車台積電五奈米、三奈米，但都不了了之，台積電本周盤中已創歷史新高，總市值接近三千億美元，居亞洲科技股之冠，在ＥＴＦ資金潮中，可望在吸引外資買盤，而本土壽險籌碼反而轉為穩定，拉回還是可布局，尤其是即將進入蘋果A14晶片出貨旺季！

聯發科今年有著天時地利以及本身５Ｇ晶片製造力提升至前段班，該公司４Ｇ晶片已轉成幾乎通吃市場，且從晶圓代工台積電及聯電傳出消息，幾乎有產能就要，與中國手機晶片大廠包括華為、小米、Oppo等合作晶片出貨，外資屢次調升目標價，最高已達一千元，股價也不負所託，本周除息十．五元，當天完成填息，未來依舊是指標。從聯發科所拉出來的ＩＣ設計族群，正被中國搶產能中，所以ＰＥ向上提升，最先除息的創意馬上填息，再來義隆、力旺、智原、偉詮電、展匯科、致新等都完成填息；加上台積電填息，華邦電、世界先進亦同，展現半導體產業旺盛。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2099精彩當期內文轉載》
◎封面故事：低基期績優股的逆襲
◎特別企劃：iphone12未上市先轟動
◎焦點議題：電競周邊產品買氣升溫
◎國際趨勢：疫情愈糟 美股多頭愈起勁
◎產業脈動：中華電廣結盟 迎接5G時代
◎重要資訊：上市櫃6月營收一覽表
【最新活動看板】
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（圖／先探投資週刊 提供）

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