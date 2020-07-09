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王令麟出手回饋、黃偉哲賣得好「芒」　南化愛文芒果40分鐘狂銷1.2萬顆

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東森購物開賣台南愛文芒果（圖／東森購物提供）

▲台南市長黃偉哲（左）、東森購物執行長彭鴻珷（右）力推台南南化愛文芒果，首檔一開賣，吸引會員下單熱銷800組。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

夏天是吃芒果的季節，東森購物再度與台南市政府聯手，力推在地人必吃的南化愛文芒果，今（7/9）於旗下電視購物CH46及購物網等通路強勢販售，東森購物董事長王令麟加碼回饋50%東森幣用實際行動支持在地小農，等於半買半送，台南市長黃偉哲也化身購物專家二度親上LIVE節目現場，大推南化愛文芒果鮮甜多汁，一開賣電話滿線湧入大批訂購，在40分鐘內售出逾800組、超過12,000顆，平均每秒賣出5顆，買氣強強滾，備貨4,000組預計可於2天內完銷。

現正值芒果盛產時節，夏日飯後吃上一顆，整個人瞬間感到清爽消暑，而在市售芒果品種中，外表鮮紅欲滴、皮薄肉細的愛文芒果，不僅普遍也很有名，台南的玉井、南化更是主要產地。雖然玉井有「愛文芒果故鄉」之美稱，但在地內行人更懂得選吃南化的，由於台南日照充足的環境加上南化地區排水性極佳的山坡沙質地形，造就南化愛文芒果擁有濃郁香氣、甜而不膩、果肉有Q度等特色，入口後韻還有一股淡淡微酸，特別受到日本人喜愛。

東森購物開賣台南愛文芒果（圖／東森購物提供）

▲南化愛文芒果甜度高、口感好，主要以外銷為主。

市場少見、以外銷為主的南化愛文芒果，主要銷往日本、韓國居多，若在國內一顆賣50～70元，日本價錢則要3倍起跳，而東森購物搶搭台南國際芒果節熱潮，一盒約13～15顆，重量10台斤，東森價899元，再加碼回饋50%東森幣，相當於花450元就能入手，買到賺到，超值划算價讓黃偉哲也說「保證在東森購物買最便宜，值回票價。」而一開賣就吸引會員熱烈搶購，統計首檔熱銷800組，預計限定4,000組可於2天內完銷。

黃偉哲年初到東森購物促銷關廟金鑽鳳梨，造成4,000組秒殺完銷，此次二度上LIVE節目推銷愛文芒果，他也越賣越上手，現場玩梗扛芒果、不計形象大口吃，全為了把優質芒果介紹給消費大眾，「南化愛文芒果的特色就是好吃、甜度高、果粒飽滿口感好，而且纖維細軟，不會吃完在口中留下芒果絲。」

東森購物開賣台南愛文芒果（圖／東森購物提供）

▲為了推銷台南好「芒」，黃偉哲上節目叫賣也很忙。

黃偉哲說，「台南好『芒』，我們也賣得好忙，雖然今年是芒果的小年，產量比去年減少15%，但外銷卻比去年增加22%，本以為會受到疫情影響，沒想到外銷一飛衝天，我們也很努力拜託農民、農會把一部分外銷保留給東森，因為今年不是來促銷，不是來打折打到骨折，是希望把最優質的芒果介紹給最優質的消費者。」

除了感謝東森對於台南小農的強力支持，對於東森購物再額外加碼高回饋的東森幣，黃偉哲表示，相信買氣一定特別高，由於芒果有季節性，到了7月底、8月的時候，愛文芒果幾乎沒了，換成金黃芒果，消費者想品嚐的話，建議把握時間欲購從速，以免向隅，沒買到的話，只能去南化產地碰碰運氣。

東森購物執行長彭鴻珷表示，東森購物持續助小農，今年與農委會、各縣市長有多檔合作，大家都很努力推銷在地農產品，再加上消費者力挺，今年農民都有不錯收入。此外，東森農場致力於去中間化，讓產地和消費者有直接連結，也祭出東森幣50%回饋，就是要讓消費者體會到東森滿滿的誠意。

東森購物關心在地小農、照顧弱勢，曾多次與在地農民團體合作，號召會員一起發揮愛心，支持台灣優質農產。從新竹桶柑熱銷36萬顆、雲林高麗菜40分鐘售出17,000顆、「台東綠寶石」鳳梨釋迦開賣當日3,500組秒殺、台南關廟金鑽鳳梨4,000組完銷、嘉義極光哈密瓜熱賣1,600顆、花蓮鳳林總統瓜狂銷2,500顆，高雄大樹玉荷包當日更是2,000組完銷，銷售成績表現亮眼，獲得極高的評價與迴響，更帶動國內農產品結合多元平台行銷趨勢。

東森購物秉持嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈好評，多年來也秉持「東森嚴選」的精神，尋找台灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望各界共同支持台灣在地農業。

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