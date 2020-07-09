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理財周刊／台灣，已經起風了

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文／洪寶山

日頭赤炎炎，隨人顧性命！端午過後，美國COVID-19確診人數突破280萬人，創新高，隨著疫情升溫，川普的連任之路顯得坎坷，正所謂屋漏偏逢連夜雨，歐盟趁著川普民調落後11％，威脅對美國報復一一二億關稅，瞄準川普農民基礎盤，時間只剩三個半月，華爾街已經開始研究如果民主黨的拜登入主白宮後的政經局勢的推演。一場疫情，意外的把川普滿手的好牌打爛，如果川普一開始就認真參考台灣的防疫經驗的話，相信也不會落得今天眾人落井下石的處境。

夾縫中生存 莊敬自強

是的，幫助柯林頓登上大位的經濟牌，在這次美國總統大選失靈；COVID-19疫情加上種族歧視，讓美國選民把大選焦點擺在防疫與領導力，經濟反而次之。

請繼續往下閱讀...

是的，這次疫情讓全球主要國家不斷的面臨左右為難的抉擇，上半年是餓死與病死的天人交戰，下半年是世界各國必須在美國與中國之間選邊站，這種走錯一步，就陷入步步錯的左右為難困境，是二次大戰之後世界各國沒有經歷過的變局。但台灣處在美中兩強的夾縫中生存七十年，可謂經驗豐富，可以說上半年防疫經驗可提供全世界「Taiwan can help!」，下半年面對後疫情時代的美中角力，台灣「疾風知勁草」的夾縫生存術經驗，可做為世界各國在美中兩強角力過程借鏡。

所以防疫的下半場，台灣可以再次主動積極出擊，趁勢進一步提高國際能見度，正如防疫指揮官陳時中所說的：台灣，已經起風了。

三倍振興券 熱鬧上路

除了夾縫生存學之外，台灣下半年千呼萬盼始出來的三倍振興券，終於要上路了，單單端午連假餐廳生意多二至三成，觀光景點住宿訂不到房，在暑假助陣下可樂觀期待國旅大復活，看著這波國旅的報復性需求，業者又驚又喜，自然是不希望熱潮來得快、去得也快，再次陷入大堆頭的湊熱鬧惡性循環。

許多以前常出國的高端客戶受疫情影響而留在台灣消費，自然是期待能參加高品質親朋好友小團，且具有人文歷史的深度探訪的客製化行程，如果正好國旅能滿足這些需求，自然不用流血殺價競爭，形成良性循環，把疫情轉化為轉型的動力，成為適者生存的贏家。

數位化轉型 創新突破

這次疫情無疑改變了社會運作的模式，最明顯的改變莫過於加速企業數位化轉型，而且在5G正式開台商轉後，數位化的商業運作模式將加速走入生活。

例如最近因疫情而轉向外送電商的4G模式，早在2011至2019年孕育出阿里巴巴、京東、美團等電商巨人，影響所及的就是無錢幣的數字化社會，造成物流更加方便的流通，科技破壞性的創新，雖然造成了實體通路的業績衰退，但扶植了快遞行業的蓬勃發展，電商反而加速了金流、物流的流通，可以看到上半年雖然大陸封城，但是透過手機下單到電商平台，四月解封後的內需報復性消費一定程度的抵銷歐美封城的出口衰退。

例如五月新創上海五五購物節創造482億元消費額、618京東購物節共消費2015億元，同期成長26.57％，線上購物的模式正好成為疫情下的中流砥柱，更替5G打下萬物聯網的良好基礎。最好的例子就是上傳統菜市場，照樣可以使用電子支付給任一攤販，這代表將來從4G轉換到5G的滲透率將會很快，例如5G遠端操控無人車在社區及辦公大樓之間來回送貨。

美中科技戰 左右逢源

三倍振興券真正的背後目的是想趁機推廣電子支付，然後順勢接軌5G數位化生活，但是最新的新聞指出，三倍振興券的預購數已突破一千萬人，但選擇數位券預約人數不到二成，而選擇領紙本實體券的人數逾八成，顯然多數台灣人還沒習慣過數位化的生活，這是台灣優異的防疫成果背後潛在的隱憂。

畢竟台灣在2G、3G時代憑藉著PC與智慧型手機打下科技領先的雄厚底子，但卻錯過了4G的手機電商時代，縮小了領先優勢，如果能領先主導5G的人工智慧的大數據時代，在美中科技冷戰中，台灣依舊能夠發揮左右逢源的夾縫生存術，不被邊緣化。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

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