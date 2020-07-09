北極重大發現！7千萬年前罕見「恐龍顎骨化石」出土　古生物學史邁新頁

Scientists believe they may have stumbled on a new dinosaur species that lived in the Arctic 70 million years ago when the region was warmer than it is now https://t.co/SGoYMgRu7l — SkyNews (@SkyNews) July 9, 2020

實習記者林宣佑／綜合外電報導

北極海發現顎骨化石，科學家無意間找到新品種恐龍證據。新發現打破了北極地區只是「遷徙路徑」一說，恐龍可能終年在極區生活。

科學家發現的顎骨化石十分稀有，推斷屬於奔龍科未成年的恐龍，存活於7000萬年前，北極地區較溫暖的時期。這些掠食性的恐龍與鳥類演化密切相關，成員包括迅猛龍。他們的遺跡遍佈北美洲、南美洲和亞洲，分散在各大陸，但缺乏骨頭化石好讓古生物學家追蹤他們的路徑。

許多科學家認為，北極海只是恐龍橫跨亞洲和北美洲時的「遷徙路徑」，但這項學說被顎骨化石粉碎。從這塊顎骨化石的發育過程來看，這隻年輕恐龍可能出生在北極地區，因體型太小，不可能歷經長途遷徙，強烈顯示有其他恐龍在附近長居、交配。

▲科學插畫家Andrey Atuchin修復重現Prince Creek地層河岸環境，與文本描述的地質證據相匹配。（圖／翻攝自PLOS One期刊）

這塊顎骨化石在北極海附近的北阿拉斯加Prince Creek地層被發現，Prince Creek地層保存有高比例的極地恐龍化石。這是在北極海被發現的第一塊非齒類化石。

一位曾在科學期刊《公共科學圖書館：綜合》發表的科學家表示，紀錄顯示，一般奔龍科恐龍的化石都非常脆弱，且不易保存。這項研究的主要作者亞倫山德羅·基亞倫扎（Alessandro Chiarenza）說，「這個地方很少發現食肉恐龍的骨頭，而從很小的個體中找到，簡直跟大海撈針一樣。」這次新發現無疑是古生物學史上的一大步。