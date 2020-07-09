大同小股東蔡玉真赴北檢按鈴　指控林郭文艷等3人「特別背信罪」

▲大同小股東蔡玉真前往台北地檢署按鈴指控林郭文艷等3人「特別背信罪」。（圖／記者李毓康攝）

記者姚惠茹／台北報導

大同（2371）股東會爭議持續延燒，經濟部商業司今（9）日以四大理由，駁回大同董事變更登記申請，隨後市場派各方人馬大動作抗告，其中蔡玉真為捍衛股東權益，立即在下午前往台北地檢署按鈴指控林郭文艷等3人「特別背信罪」。

蔡玉真表示，大同董事長林郭文艷、法務長趙安、股務處主管王隆潔在6月30日召開的股東常會，拒絕股東報到、刪除股東表決權、沒收電子投票，損害大同全體股東權益，導致大同股票被打入全額交割股，讓全體股東付出單日股價跌停市值蒸發49億元的慘痛代價。

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▲大同小股東蔡玉真準備大同股東會資料向台北地檢署按鈴控告。（圖／記者李毓康攝）

蔡玉真指出，6月30日召開的股東常會，不僅把53%的股東投票權違法刪除，甚至把集保中心已經核對過的電子投票沒收，明顯是違法行為，導致報到股東算出席率，但卻不給投票權，真的沒看過這麼違法亂紀的股東會。

蔡玉真強調，大同股票更因此遭各大指數移除，百年聲譽竟變成破壞台灣公司治理、公司法及證券交易法制的闇黑公司，耗斥鉅資召開的股東常會更將重新召開，顯然有500萬元以上的損害，因此控告林郭文艷、趙安、王隆潔等3人構成證券交易法的特別背信罪。

▲大同小股東蔡玉真捍衛股東權益按鈴指控林郭文艷等3人。（圖／記者李毓康攝）

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