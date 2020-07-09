　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

大同小股東蔡玉真赴北檢按鈴　指控林郭文艷等3人「特別背信罪」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲大同小股東蔡玉真為股東捍衛權益，向台北地檢署按鈴指控林郭文艷等3人涉犯特別背信罪。（圖／記者李毓康攝）

▲大同小股東蔡玉真前往台北地檢署按鈴指控林郭文艷等3人「特別背信罪」。（圖／記者李毓康攝）

記者姚惠茹／台北報導

大同（2371）股東會爭議持續延燒，經濟部商業司今（9）日以四大理由，駁回大同董事變更登記申請，隨後市場派各方人馬大動作抗告，其中蔡玉真為捍衛股東權益，立即在下午前往台北地檢署按鈴指控林郭文艷等3人「特別背信罪」。

蔡玉真表示，大同董事長林郭文艷、法務長趙安、股務處主管王隆潔在6月30日召開的股東常會，拒絕股東報到、刪除股東表決權、沒收電子投票，損害大同全體股東權益，導致大同股票被打入全額交割股，讓全體股東付出單日股價跌停市值蒸發49億元的慘痛代價。

請繼續往下閱讀...

▲大同小股東蔡玉真為股東捍衛權益，向台北地檢署按鈴指控林郭文艷等3人涉犯特別背信罪。（圖／記者李毓康攝）

▲大同小股東蔡玉真準備大同股東會資料向台北地檢署按鈴控告。（圖／記者李毓康攝）

蔡玉真指出，6月30日召開的股東常會，不僅把53%的股東投票權違法刪除，甚至把集保中心已經核對過的電子投票沒收，明顯是違法行為，導致報到股東算出席率，但卻不給投票權，真的沒看過這麼違法亂紀的股東會。

蔡玉真強調，大同股票更因此遭各大指數移除，百年聲譽竟變成破壞台灣公司治理、公司法及證券交易法制的闇黑公司，耗斥鉅資召開的股東常會更將重新召開，顯然有500萬元以上的損害，因此控告林郭文艷、趙安、王隆潔等3人構成證券交易法的特別背信罪。

▲大同小股東蔡玉真為股東捍衛權益，向台北地檢署按鈴指控林郭文艷等3人涉犯特別背信罪。（圖／記者李毓康攝）

▲大同小股東蔡玉真捍衛股東權益按鈴指控林郭文艷等3人。（圖／記者李毓康攝）

►過期票券別浪費！簡單3步驟　教你換1.5倍東森幣

相關閱讀：
經濟部宣佈：駁回大同新任董事變更登記
駁回大同新董事變更登記申請　經濟部四大理由曝光

ET快訊
快訊／確定了！　王維中將投入中職選秀
雪肌精化妝水500ml超殺價！　1980直降1188元
「全球最大貨櫃輪」在高雄港！　巨無霸入港影片超震撼
《炮仔聲》男歌手驚爆輕生！　見到陰間牛頭馬面喊：這個不能收
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

大立光「旺季很淡」！下游客戶需求仍疲弱　林恩平：7月營收恐難回50億大關

唐榮總經理張仲傑請辭　經長王美花批准了「新總座人選思考中」

大同新任董事變更遭駁回！　黃國昌：違法亂搞的人必須付出代價

大同市場派再出招！新大同、欣同遞件申請股東臨時會

低於市場預期的40元！大立光Q2每股純益37.19元　「近8季來新低」

iPhone 12訂價看漲！分析師研判就算不附耳機與充電頭　仍比iPhone 11貴近1500元！

大同小股東蔡玉真赴北檢按鈴　指控林郭文艷等3人「特別背信罪」

馬祖東引也有數位電視！NCC宣布有線電視達成100%數位化

大同經營權之爭經長「指明三條路」　不排除依公司法要求改選

台股12200點大關得而復失！台積電、大立光領漲做白工　指數漲22點收12192點

麥當勞紙袋一拿就破「高溫奶茶直燙孕肚」　安以軒嚇到宮縮…神情超痛苦

林志穎「租房比買房划算」論　媽媽聽完超反對：我不認為

帶女兒超商借廁所...婦狂敲門催促　頻飆罵爆口角：出去！是要上多久？

粉紅超跑停下「轎身壓信徒」加持　背疾伯大叫...90度鞠躬謝媽祖！

王嘉爾「紳士手」讓李沁撕掉名牌　找線索辦案..自黑：話說不清楚

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

胡瓜差點當吳心緹「爸」！　暖心喊話小禎.兒子：他愛的我都愛

《不說謊戀人》老闆告白助理「親了再說」　辛雲來戀愛開竅..辦公室狂親梁潔

不敢了！保母戴人臉面具嚇阿金　反被教訓1分鐘「魔音慘叫」求饒

上北檢控鮑魚三妹「毀我一生」！　吃屎哥摔手機：當藝人塑膠做的

大立光「旺季很淡」！下游客戶需求仍疲弱　林恩平：7月營收恐難回50億大關

唐榮總經理張仲傑請辭　經長王美花批准了「新總座人選思考中」

大同新任董事變更遭駁回！　黃國昌：違法亂搞的人必須付出代價

大同市場派再出招！新大同、欣同遞件申請股東臨時會

低於市場預期的40元！大立光Q2每股純益37.19元　「近8季來新低」

iPhone 12訂價看漲！分析師研判就算不附耳機與充電頭　仍比iPhone 11貴近1500元！

大同小股東蔡玉真赴北檢按鈴　指控林郭文艷等3人「特別背信罪」

馬祖東引也有數位電視！NCC宣布有線電視達成100%數位化

大同經營權之爭經長「指明三條路」　不排除依公司法要求改選

台股12200點大關得而復失！台積電、大立光領漲做白工　指數漲22點收12192點

嫩妻徹夜未歸…醋夫懷疑戴綠帽！持棍痛毆數小時致死　桃園地院裁定羈押

嚇鼠人！喵屁屁長出「詭異笑臉」　五官清晰浮現驚呆網

《推拿》女主角曝拍攝內幕！　住台灣7個月「3個最想念」網友笑翻

中職／跟張進德爭選秀　高中捕手大物林辰勳大聲說：我年輕

8大品牌推出「電商聯合振興券」現領現折　門市消費可折抵

舒子晨、阿尺澎湖過花火節「躺床摟腰親密畫面」超閃❤　越穿越少…男友吃醋喊聲了

北捷月票搭破萬遭查水表！網翻去年「1280霸主比賽」　驚呼：去年冠軍被超越！

網紅千金怒嗆服務生：「你沒資格講話」　私廚老闆挺員工：要這樣被踐踏？

橘貓大膽「咬雞頭」！聽可怕叫聲秒彈飛　怒揮肉掌伺候

快訊／抗議民眾混入會場喊「蔡英文救救樂生」　維安火速架走

18歲爆乳妹未戴安全帽蛇行亂衝　遭開7罰單嗆「廢物警察我XX娘」

財經熱門新聞

過來人曝4大地雷科系！設計系哭了

快訊／三倍券申購破1027萬人！八成五選這款

這支股票一路狂飆　劉寶傑驚：韓國瑜又賺多少

快訊／經濟部宣佈：駁回大同新任董事變更登記

國際黃金漲破1820美元！　續創近10年新高價

威力彩頭獎衝14.6億！全台3縣市財運最旺

全家冠軍麵包、郭元益都靠南僑助攻　陳飛龍：烘焙產業轉型精彩可期

數位綁定三倍券「花5000賺2000？」 一張圖看清消費、回饋金流程

台股開盤衝破12200關卡！台積電股價創新高347元　市值逼近9兆元

中美晶6月營收月增逾1成　環球晶重登50億元

快訊／三倍券預購破千萬人次！民眾首選方式曝光

影／金融股還能存股嗎？　分析師建議公股銀行優先考慮

大同「最強媳婦」傳奇　百年企業改姓

微星總經理暨執行長江勝昌享年56歲　入職20年成創辦人徐祥重要左右手

更多熱門

相關新聞

大同新任董事變更遭駁回！　黃國昌：違法亂搞的人必須付出代價

大同新任董事變更遭駁回！　黃國昌：違法亂搞的人必須付出代價

大同公司上月30日的經營權之爭，引爆公司派與市場派股東的戰火，針對當日股東會上的情形，經濟部商業司長李鎂今（9）日宣布，駁回大同董事變更登記申請。對此，時代力量前立委，同時做為此次大同獨董提名人的黃國昌，在臉書表示「只有讓違法惡搞的人，真正付出代價，才能遏止這種惡質劣行的歪風。」

大同市場派再出招！新大同、欣同遞件申請股東臨時會

大同市場派再出招！新大同、欣同遞件申請股東臨時會

大同改選「單日蒸發49億」林郭被控特別背信

大同改選「單日蒸發49億」林郭被控特別背信

大同經營權之爭經長「指明三條路」　不排除依公司法要求改選

大同經營權之爭經長「指明三條路」　不排除依公司法要求改選

駁回大同新董事變更登記申請　經濟部四大理由曝光

駁回大同新董事變更登記申請　經濟部四大理由曝光

關鍵字：

大同蔡玉真北檢林郭文艷

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

台中4同事集資1200！爽中30億

陳建州道歉「真的是時候了」！

熊熊「一次中2點」承認性慾強又好色

比特犬「恐攻」32秒影片曝！黑汪狂哀嚎險死

歐陽妮妮大尺度脫光！「美胸形狀炸出」

安以軒被熱飲燙到　麥當勞回應了！

女兒忘收愛寵　媽被驚悚生物嚇醒

即／美飛機侵犯「委內瑞拉領空」遭擊落

3分鐘榨乾嫖客！外籍妹太強...警無奈：台男面子丟光

蕾菈立遺囑道歉父母親！

新北隨機殺人！他要接女兒下課…突遭男子「持刀插進胸口」

1280元月票搭破萬「何方神聖」曝　公運處：他月近千次

貢獻500萬學費仍被打槍！郁方兒遭拒

吳念軒方志友爆曖昧　吳心緹查勤崩潰分手

美因為台灣退出WHO？WHO特使回應了

更多

最夯影音

更多
麥當勞紙袋一拿就破「高溫奶茶直燙孕肚」　安以軒嚇到宮縮…神情超痛苦

麥當勞紙袋一拿就破「高溫奶茶直燙孕肚」　安以軒嚇到宮縮…神情超痛苦
林志穎「租房比買房划算」論　媽媽聽完超反對：我不認為

林志穎「租房比買房划算」論　媽媽聽完超反對：我不認為

帶女兒超商借廁所...婦狂敲門催促　頻飆罵爆口角：出去！是要上多久？

帶女兒超商借廁所...婦狂敲門催促　頻飆罵爆口角：出去！是要上多久？

粉紅超跑停下「轎身壓信徒」加持　背疾伯大叫...90度鞠躬謝媽祖！

粉紅超跑停下「轎身壓信徒」加持　背疾伯大叫...90度鞠躬謝媽祖！

王嘉爾「紳士手」讓李沁撕掉名牌　找線索辦案..自黑：話說不清楚

王嘉爾「紳士手」讓李沁撕掉名牌　找線索辦案..自黑：話說不清楚

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面