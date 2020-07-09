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紐西蘭跟進澳洲！　外長宣布「重審對港關係」：港版國安法改變了香港

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▲▼ 紐西蘭總理阿爾登。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐西蘭總理阿爾登（右）與外交部長彼得斯（左）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

繼澳洲宣布中止與香港的引渡協議，紐西蘭外交部長彼得斯今（9）表示，政府現正重新審視與香港的關係，包括引渡協議、戰略貨品出口管制及旅遊建議，「中國決定通過港版國安法的決定，是自根本上改變當地參與國際事務的環境。」

綜合紐西蘭先驅報、Newshub等當地媒體報導，紐西蘭與澳洲政府9日均對港版國安法做出表態。澳洲政府莫里森宣布中止與香港的引渡條約、延長部分在澳港人簽證且未來有機會取得永久居留權、更新旅遊警示，紐西蘭除了更新旅遊警示提醒紐西蘭公民被捕風險增加，也指示官員審查政府內部香港相關政策。

紐西蘭外交部長彼得斯（Winston Peters）表示，港版國安法是從根本上改變香港參與國際事務的環境，紐西蘭政府對該法深感關切，「政府已經指示官員們審查紐西蘭對香港的所有政策，確保今後合作的適當性質，這是一次全面性的審查，包括引渡協議、戰略貨品出口管制及旅遊建議。」

彼得斯指出，香港社會的繁榮與穩定攸關紐西蘭長期利益，「我們將會繼續監督該法對香港人民的影響，我們與他們有著密切聯繫。」

根據紐西蘭政府9日的旅遊建議，內容提醒，在香港的紐西蘭公民面臨被捕的風險增加。

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