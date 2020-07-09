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大同經營權之爭經長「指明三條路」　不排除依公司法要求改選

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▲經濟部長王美花回應時事。（圖／記者林敬旻攝）

▲經濟部長王美花回應時事。（圖／記者林敬旻攝）

記者林淑慧／台北報導

大同公司經營權之爭持續延燒，經濟部長王美花今（9）日表示，在經濟部駁回大同新董事的變更登記後，公司派可重新召開股東會，其次權益受損害的股東亦可主張召開臨時股東會，若過期而不改選，主管機關不排除依據公司法第195條，要求大同改選董事。

王美花表示，依照公司法，股東的表決權及選舉權都是法有明定，平等行使權利應該受到保障。而且，無論是企業併購法、兩岸人民關係條例以及民法等法規如何解釋、適用及認定，都屬於主管機關及法院的職權，公司不能自行解釋與認定。

請繼續往下閱讀...

因此，大同公司不應該錯誤引用法條，自行扣除股東的股數。既然股數不應扣除，那先前的股東會議紀錄，就出現未達過半股東出席的情形，明顯違反公司法，因此做出不准許大同公司登記的處分。

至於外界質疑，主管機關為什麼不立刻要求大同公司召開股東會改選，經濟部表示，有如下二大原因：

第一，大同公司的股東有請求公司召開臨時股東會的權利，主管機關會優先尊重各方股東權利，讓各方股東都能優先請求召開股東會。但如果召開股東會時間遭到延宕，經濟部也不排除在適當時機，要求限期召開的可能性。

第二，大同公司目前仍有主導辦理股東會的權利，如果現在立刻要求召開，可能會再次發生影響股東權益情形。但金管會已經在調查本案，我們會視金管會的調查做後續處置。

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