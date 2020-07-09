別再被「限定商品」吸引！改掉這5大NG習慣　存小錢也能闖出一片天

▲改掉這5個NG的生活習慣，積少成多存到人生第一桶金。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者施怡妏／綜合報導

在物價不斷上漲的社會中，不少人認為越來越難存錢，甚至成為「月光族」，日本網站「livedoor news」整理出大部分的人會出現的5大NG生活習慣，只要改掉一些些小習慣，就可以多出一點錢，積少成多之後，存錢就不再是一件惱人的事情，也能培養自己理性消費的能力。

一、了解自己，並將眼光放遠

假如現在有一包1萬元的紅包，今天拿可以獲得1萬元，但半年之後再拿的話，可以再多得到5千元。選擇後者的人通常較容易存到錢，因為他們思考的是「未來」，而不是當下；寧願拿少一點錢，也要立刻享受的人，往往無法成功儲蓄。

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二、容易被「限定商品」吸引

許多店家為了刺激消費，常常使用「飢餓行銷」，告知消費者「這是限量的商品，賣完就沒有了」。許多人內心因為害怕錯過，沒有好好思考，「我是否真的需要這個商品？」在無形之中就會買下許多用不到的東西，只因為一時衝動。

三、總是認為自己收入很低

認為自己收入很低，沒有多餘的錢可以儲蓄，潛意識中就覺得自己沒辦法負擔生活上的開銷，因此很難進行儲蓄，但是只要稍微控管支出，將生活上必須支付的開銷控制在，當前收入可負擔的範圍內，可以試著降低生活品質，但還是可以正常過日子，雖然辛苦一點，還是能夠存到一些錢。

▲適時的放鬆很重要，但必須拿捏好程度。（圖／pixabay）

四、以各種理由犒賞自己

偶爾的小奢侈可以為生活增添一點色彩，但奢侈程度的必須拿捏得當，許多人會認為自己辛苦工作一整天，買一點小獎品或是吃一頓大餐來獎勵自己。雖然放鬆心情，可以幫助壓力的釋放，但是長期下來可能會把自己寵壞，花太多錢在享受上，不要讓奢侈消費變成日常消費。

五、認為「把錢花在孩子身上」是必須的

很多大人疼愛自己的孩子，買最好的衣服、褲子，用最好的東西，甚至是吃昂貴的食物，認為「要給孩子最好的」，但實際上孩子根本不需要這些東西，而且也很容易因此把小孩寵壞，導致在孩子的成長過程中，不斷的增加開銷。