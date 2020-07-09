　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

別再被「限定商品」吸引！改掉這5大NG習慣　存小錢也能闖出一片天

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲存錢，儲蓄，理財，豬公。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲改掉這5個NG的生活習慣，積少成多存到人生第一桶金。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者施怡妏／綜合報導

在物價不斷上漲的社會中，不少人認為越來越難存錢，甚至成為「月光族」，日本網站「livedoor news」整理出大部分的人會出現的5大NG生活習慣，只要改掉一些些小習慣，就可以多出一點錢，積少成多之後，存錢就不再是一件惱人的事情，也能培養自己理性消費的能力。

一、了解自己，並將眼光放遠
假如現在有一包1萬元的紅包，今天拿可以獲得1萬元，但半年之後再拿的話，可以再多得到5千元。選擇後者的人通常較容易存到錢，因為他們思考的是「未來」，而不是當下；寧願拿少一點錢，也要立刻享受的人，往往無法成功儲蓄。

請繼續往下閱讀...

二、容易被「限定商品」吸引
許多店家為了刺激消費，常常使用「飢餓行銷」，告知消費者「這是限量的商品，賣完就沒有了」。許多人內心因為害怕錯過，沒有好好思考，「我是否真的需要這個商品？」在無形之中就會買下許多用不到的東西，只因為一時衝動。

三、總是認為自己收入很低
認為自己收入很低，沒有多餘的錢可以儲蓄，潛意識中就覺得自己沒辦法負擔生活上的開銷，因此很難進行儲蓄，但是只要稍微控管支出，將生活上必須支付的開銷控制在，當前收入可負擔的範圍內，可以試著降低生活品質，但還是可以正常過日子，雖然辛苦一點，還是能夠存到一些錢。

▲▼美食,聚餐。（圖／pixabay）

▲適時的放鬆很重要，但必須拿捏好程度。（圖／pixabay）

四、以各種理由犒賞自己
偶爾的小奢侈可以為生活增添一點色彩，但奢侈程度的必須拿捏得當，許多人會認為自己辛苦工作一整天，買一點小獎品或是吃一頓大餐來獎勵自己。雖然放鬆心情，可以幫助壓力的釋放，但是長期下來可能會把自己寵壞，花太多錢在享受上，不要讓奢侈消費變成日常消費。

五、認為「把錢花在孩子身上」是必須的
很多大人疼愛自己的孩子，買最好的衣服、褲子，用最好的東西，甚至是吃昂貴的食物，認為「要給孩子最好的」，但實際上孩子根本不需要這些東西，而且也很容易因此把小孩寵壞，導致在孩子的成長過程中，不斷的增加開銷。

ET快訊
快訊／首爾市長朴元淳失蹤！「手機關機」留遺言　女兒崩潰
「變頻冷氣不用關？」揭1舉動超耗電　他租屋24hrs沒關費用
快訊／大同董事改選震撼彈　北檢證實接獲金管會告發查內情
威力彩飆14.6億　美女星座家公布「財運超旺5星座」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

生技業受到矚目　生技條例租稅獎勵有望加碼

金管會出招！　大同股東會爭議案移送檢調

面板雙虎第2季營運回溫　友達季增18.3%、群創改寫6季新高

薪水先分「40、40、20」關韶文大推3數位銀行　1.1%活存利息比定存還高

快訊／三倍券申購突破1047萬人次！信用卡綁定達百萬人次

別再被「限定商品」吸引！改掉這5大NG習慣　存小錢也能闖出一片天

國光生技6月營收月增714.4%　下半年出貨旺季全力衝營運

抄錢部署　台股挑戰15000

謝金河：資金大潮全面滾動

大立光「旺季很淡」！下游客戶需求仍疲弱　林恩平：7、8月動能差不多

麥當勞紙袋一拿就破「高溫奶茶直燙孕肚」　安以軒嚇到宮縮…神情超痛苦

林志穎「租房比買房划算」論　媽媽聽完超反對：我不認為

帶女兒超商借廁所...婦狂敲門催促　頻飆罵爆口角：出去！是要上多久？

粉紅超跑停下「轎身壓信徒」加持　背疾伯大叫...90度鞠躬謝媽祖！

王嘉爾「紳士手」讓李沁撕掉名牌　找線索辦案..自黑：話說不清楚

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

胡瓜差點當吳心緹「爸」！　暖心喊話小禎.兒子：他愛的我都愛

《不說謊戀人》老闆告白助理「親了再說」　辛雲來戀愛開竅..辦公室狂親梁潔

不敢了！保母戴人臉面具嚇阿金　反被教訓1分鐘「魔音慘叫」求饒

上北檢控鮑魚三妹「毀我一生」！　吃屎哥摔手機：當藝人塑膠做的

生技業受到矚目　生技條例租稅獎勵有望加碼

金管會出招！　大同股東會爭議案移送檢調

面板雙虎第2季營運回溫　友達季增18.3%、群創改寫6季新高

薪水先分「40、40、20」關韶文大推3數位銀行　1.1%活存利息比定存還高

快訊／三倍券申購突破1047萬人次！信用卡綁定達百萬人次

別再被「限定商品」吸引！改掉這5大NG習慣　存小錢也能闖出一片天

國光生技6月營收月增714.4%　下半年出貨旺季全力衝營運

抄錢部署　台股挑戰15000

謝金河：資金大潮全面滾動

大立光「旺季很淡」！下游客戶需求仍疲弱　林恩平：7、8月動能差不多

新店男拿掃把挑釁想攻擊　80歲老翁持瑞士刀插他胸口　警方迅速逮人送辦

聽懂人話！綿羊疑惑轉身秒脫困　「咩叫道謝」搖屁回家

綠營「觀光國師」黃正聰得標破2.7億　府駁：只是眾多諮詢對象之一

快訊／首爾市長朴元淳失蹤！「手機關機」留遺言　女兒崩潰報警

勤作「健口操」練！　認識「我的餐盤」可維持長者咀嚼功能

賓士AMG GT 63升級「800匹馬力」！G-Power套件餵飽重口味玩家

軟萌兔寶乖巧貼孕肚　和妹妹「隔肚打招呼」：你好啊～

連署罷免高雄議員「再+1」　罷韓大將黃文益面臨被罷：被拿來當出氣筒

後院變「熊熊托兒所」寶寶玩吊床　屋主樂：要加蓋溜滑梯

魚缸水少一半「蒸發了」？　犯人現身網傻眼：來去角質的！

撞擊影片曝！高雄女開BMW連撞20車…騰空飛起「騎上18機車」　殘骸噴滿地

財經熱門新聞

過來人曝4大地雷科系！設計系哭了

快訊／三倍券申購破1027萬人！八成五選這款

這支股票一路狂飆　劉寶傑驚：韓國瑜又賺多少

快訊／經濟部宣佈：駁回大同新任董事變更登記

國際黃金漲破1820美元！　續創近10年新高價

威力彩頭獎衝14.6億！全台3縣市財運最旺

全家冠軍麵包、郭元益都靠南僑助攻　陳飛龍：烘焙產業轉型精彩可期

數位綁定三倍券「花5000賺2000？」 一張圖看清消費、回饋金流程

台股開盤衝破12200關卡！台積電股價創新高347元　市值逼近9兆元

中美晶6月營收月增逾1成　環球晶重登50億元

影／金融股還能存股嗎？　分析師建議公股銀行優先考慮

快訊／三倍券預購破千萬人次！民眾首選方式曝光

大同「最強媳婦」傳奇　百年企業改姓

微星總經理暨執行長江勝昌享年56歲　入職20年成創辦人徐祥重要左右手

更多熱門

相關新聞

比金融海嘯慘！花旗下修全球今年GDP至-3.6%

比金融海嘯慘！花旗下修全球今年GDP至-3.6%

花旗銀行今（8）日舉行2020年第3季投資展望線上記者會，下調今年全球經濟成長率至-3.6%，預估至少需2年才能回到2019年水準，將呈現「NIKE勾型」的緩慢復甦，建議投資人在金融市場動盪之際，做好資產配置，布局具有長期趨勢的產業。

渣打：美元指數未來一年可能下跌5%至7%　

渣打：美元指數未來一年可能下跌5%至7%　

3因素發酵！金價下半年上看1900美元

3因素發酵！金價下半年上看1900美元

安泰銀行、富蘭克林「線上投資對談」智能理財

安泰銀行、富蘭克林「線上投資對談」智能理財

3原則挑對穩配息的債券ETF

3原則挑對穩配息的債券ETF

關鍵字：

存錢生活習慣理財

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

台中4同事集資1200！爽中30億

陳建州道歉「真的是時候了」！

熊熊「一次中2點」承認性慾強又好色

比特犬「恐攻」32秒影片曝！黑汪狂哀嚎險死

歐陽妮妮大尺度脫光！「美胸形狀炸出」

安以軒被熱飲燙到　麥當勞回應了！

3分鐘榨乾嫖客！外籍妹太強...警無奈：台男面子丟光

女兒忘收愛寵　媽被驚悚生物嚇醒

即／美飛機侵犯「委內瑞拉領空」遭擊落

新北隨機殺人！他要接女兒下課…突遭男子「持刀插進胸口」

蕾菈立遺囑道歉父母親！

吳念軒方志友爆曖昧　吳心緹查勤崩潰分手

1280元月票搭破萬「何方神聖」曝　公運處：他月近千次

貢獻500萬學費仍被打槍！郁方兒遭拒

南韓「元祖網紅」留遺言　CCTV拍到他從20樓跳下

更多

最夯影音

更多
麥當勞紙袋一拿就破「高溫奶茶直燙孕肚」　安以軒嚇到宮縮…神情超痛苦

麥當勞紙袋一拿就破「高溫奶茶直燙孕肚」　安以軒嚇到宮縮…神情超痛苦
林志穎「租房比買房划算」論　媽媽聽完超反對：我不認為

林志穎「租房比買房划算」論　媽媽聽完超反對：我不認為

帶女兒超商借廁所...婦狂敲門催促　頻飆罵爆口角：出去！是要上多久？

帶女兒超商借廁所...婦狂敲門催促　頻飆罵爆口角：出去！是要上多久？

粉紅超跑停下「轎身壓信徒」加持　背疾伯大叫...90度鞠躬謝媽祖！

粉紅超跑停下「轎身壓信徒」加持　背疾伯大叫...90度鞠躬謝媽祖！

王嘉爾「紳士手」讓李沁撕掉名牌　找線索辦案..自黑：話說不清楚

王嘉爾「紳士手」讓李沁撕掉名牌　找線索辦案..自黑：話說不清楚

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面