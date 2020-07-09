巴菲特擴大天然氣事業布局！投資專家分析：高股息資產「不用特別，只要夠穩健」

▲「股神」巴菲特（Warren Buffett）。（圖／路透社）

記者楊絡懸／台北報導

「股神」巴菲特（Warren Buffett）主導的波克夏控股（Berkshire Hathaway）砸下百億美元，收購道明尼能源公司（Dominion Energy），一舉擴大旗下天然氣事業。法人表示，與天然氣輸配送相關的公用事業，具備營運穩、股利高、波動低的特性，能提供穩定又充足的現金流，因此吸引股神青睞，適合中長期布局並持有。

波克夏控股近日宣布收購道明尼能源公司，為3月新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發以來少見的大型併購案。由於道明尼公司擁有完整的天然氣管線、儲存設施、進出口碼頭等設備和服務，在交易完成後，波克夏掌握的全美天然氣輸配送市場占有率，將從目前的8%倍增到18%。

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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人葉菀婷指出，波克夏控股這項併購案，再次凸顯巴菲特對於公用事業的偏愛。細究原因，不外乎電力、天然氣等輸配送公司，為民生基本需求、價格隨通膨調整，通常長期營運穩健，有能力配發高股利，為投資人帶來源源不斷的現金流。

▲投資專家指出，投資高股息資產，「不用特別，只要夠穩健。」（圖／pixabay）

根據彭博（Bloomberg）資料統計，天然氣運輸近12個月平均股利率為5.1%、管線服務公司則有6%，而輸電平均股利率更上看6.5%、配電公司7%，都遠高於全球股市約3%左右的平均股利率水準，是名符其實的高股利產業。

其次，統計近兩年，水、電、天然氣等公司的β值，較資訊科技公司平均低了近4成，波動度則低了1成以上，代表抵禦系統性風險的能力較佳，在市場波動之際，抗震效果較好。

葉菀婷強調，投資高股息資產，「不用特別，只要夠穩健。」特別是面對全球超低利率環境，以及疫情尚未明顯改善、地緣政治衝突不斷、2020年美國總統大選等3大變數，營運穩、股利高、波動低的水、電、天然氣等行業，適合中長期布局並持有。