英國大學新線上教學鏈接測試　保住大陸留學生權益

▲大陸留學生將使用新網路鏈接進行線上學習。（取自免費圖庫pixabay）

實習記者張呈緯／綜合報導

受新冠肺炎影響，全球已有多所大學實行遠距教學，英國為保大陸留學生權益，正在測試新的在線教學鏈接，原因來自於校方被要求，學生線上受課期間，教學資料須符合大陸對互聯網的限制。

中國的網路審查制度造成某些網站將被過濾或封鎖，因擔心大陸留學生無法線上學習，英國大學與中國互聯網公司阿里雲合作，讓在大陸的留學生能夠遠端同步，與該課程建立網路虛擬連接，以此解決教學問題。

新的線上教學鏈接雖然能讓學生繼續學習英國學位，但這也意味著學生將只能在「被允許」的清單上找到資料。聯合信息系統委員會（Joint Information Systems Committee，JISC）表示，英國大學課程中所使用的任何資源，都必須在「安全」、「允許」的列表中，這項清單將列出英國機構，在課程中所需教育材料的所有鏈接。

對於審查規定，有不少學者認為這將影響到言論以及學術自由，但聯合信息系統委員會說，此類問題僅限於大學層級，且所有課程資料都會在規定之內，原有課程內容不會有所更改。

目前參與測試的包含羅素集團的四所大學，倫敦國王學院、倫敦女王瑪麗大學、約克大學和南安普敦大學。支持該項目的英國大學表示，「我們並不認同審查制度，這項計劃只是在確保，在疫情流行期間，進行遠端學習的大陸學生能夠獲取課程資料，並能夠繼續學習。」他們也補充說，類似的計劃已經在多所澳洲大學實施。

新系統的試點工作將於本月完成，並且從9月起可以提供更廣泛的服務。大陸學生是英國大學的重要收入來源，約佔所有海外學生的四分之一，校方擔心，若新冠肺炎病毒大流行導致中國學生撤離，財務上將產生重大危機。