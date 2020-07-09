影片曝！起重機「自6樓高砸落」　兩層樓民宅遭「劈成兩半」釀1死4傷

▲倫敦起重機坍塌。（圖／路透）



實習記者周依儒／綜合報導

英國倫敦於本（7）月8日下午發生一起起重機倒塌事故，一部約65英呎（約20公尺）高的大型起重機竟突然從約6層樓高度的地方倒塌，墜落到旁邊的民宅上面，甚至直接砸破民宅屋頂穿透到地面，也把民宅「劈成兩半」，目前共造成1人死亡、4人受傷。

根據BBC報導，這部起重機原先停在施工大樓約6樓的地方，沒想到突然坍塌，中間部分砸向了離大樓較近的工寮，而起重機前段則直接擊中旁邊的2層樓民宅。從照片中可以看到，這部起重機的前端直接砸破民宅的屋頂，並穿透兩層樓到地面上。

▲2層樓的房子被打成兩半。（圖／路透）



事故發生後，警消人員立刻趕到現場搜救，救出2名頭部受傷、2名受輕傷的民眾，另有一名女性不幸身亡。匿名目擊者向BBC表示，「當起重機倒塌時，我以為是地震」、「起重機在鷹架上突然倒塌，然後打中民宅直接碾碎裡面的木材。」

倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）表示，「這次的倒塌事件著實是一場悲劇，我們向受難者家屬表達由衷的哀悼，而我們也會確實吸取教訓，這樣的事故不會再發生。」