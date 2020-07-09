歐美解封「客戶輪圈需求增溫」！巧新6月營收4.73億元　月成長73.84%

▲巧新科技鍛造鋁合金輪圈，且具客製化輪圈實力，主要客戶為歐美豪華品牌車廠。圖為巧新科技雲林廠。（圖／巧新科技提供）

記者楊絡懸／台北報導

汽車輪圈大廠「巧新科技」（1563）公布2020年6月合併營收達4.73億元，月成長73.84%，年減10.22%，相對於前兩個月的衰退幅度，已見收斂；累計上半年合併營收為23.53億元，年減23.11%。主要受惠於歐美地區解封後，創造超級跑車與豪華汽車品牌新車銷售市場復甦，帶動主要客戶客製化輪圈的需求增溫。

巧新表示，以今年上半年銷售地區別之營收比重來看，歐洲為64%、美國20%、澳亞16%，其中，亞洲地區的營收明顯較2019年同期成長26%，主要是受惠於歐系與日系豪華汽車品牌車廠陸續推出新改款車款上市，進而對公司旗下客製化輪圈的需求增加，貢獻巧新上半年度整體訂單及出貨狀況仍優於整體產業平均表現。

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觀察高級豪華汽車品牌車廠包括奧斯頓馬丁（Aston Martin）、賓利（Bentley）、賓士（Mercedes-Benz）、Infiniti皆推出SUV休旅車新車或改款車搶占新車銷售市場份額，且同時導入電動智能化、輕量化等技術設計趨勢明確，創造汽車零組件供應鏈龐大的市場商機。

巧新指出，公司持續精進自我在客製化輪圈研發設計與量產技術的能力，以鋁合金搭配複合材料為基底，運用空氣動力學融合輕巧結構設計，達到降低空氣阻力、輕量化兼具安全性與操控性的成效，完全符合車廠對於燃油效率與續航率提升的需求，加上淨成形鍛造解決方案提升客製化輪圈的價格競爭力，有助於提升巧新於單一超跑及豪華汽車品牌車廠新車款合作的滲透率。

展望下半年，巧新對整體營運仍深具信心。隨著疫情影響走緩後，全球經濟活動已重現生機，為刺激新車銷售表現加速回溫，包括中國、歐美等各國政府皆已祭出購車優惠與推動電動車發展的相關政策；中國5月豪華汽車新車銷量年增28%，優於中國乘用車銷售市場的幅度，可見豪華汽車品牌車廠持續瓜分一般房車市場份額的態勢。

巧新透露，目前與主要客戶已密切協調後續訂單出貨時程，並同步拉高產能稼動率以因應市場需求，有機會推進下半年整體營運成長動能。