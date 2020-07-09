學者：台灣獨立性若受損　美在亞洲影響力將終結

▲凱普蘭指出，如同冷戰期間的西柏林，台灣是自由的前哨基地。（圖／路透社）

文／中央社記者江今葉華盛頓8日專電

美國學者凱普蘭指出，台灣如同冷戰時期的西柏林，是自由前哨基地，與專制中國鮮明對比。台灣的象徵意義不容低估，若台灣的獨立性受到損害，美國在亞洲影響力將終結。

外交政策研究所（Foreign Policy Research Institute）史特勞斯胡柏（Robert Strausz-Hupé）地緣政治學主席凱普蘭（Robert D. Kaplan）在這篇發表於「華盛頓郵報」（The Washington Post）的文章中表示，美軍日前派遣2艘航空母艦打擊群前往南海對抗中國，這是美國多年來展現硬實力的最直接表現之一。

但他也指出，這項戲劇性行動反映權力平衡正朝向有利於中國的方向發展，中國長期有系統地企圖掌控南海區域淺灘與島嶼，反映出美國分心處理國內事務且在亞洲失去聲譽。

文章指出，川普上任後先是退出「跨太平洋夥伴協定」（TPP）、質疑美日安保條約，也未積極協調解決日韓貿易齟齬，這讓美國的亞洲盟友有種孤立無援的感受。自前美國總統尼克森（Richard M. Nixon）1972年訪問中國以來，美中雙邊關係首度充滿敵意與不可預料，而美國給予盟友的再保證也不如70年前韓戰以來的任何時候。

中國對新疆維吾爾人鎮壓、在香港推動國安法，並持續在南海的侵略行動，凱普蘭認為，這表明台灣可能是北京下個目標。

凱普蘭指出，如同冷戰期間的西柏林，台灣是自由的前哨基地，與專制中國大陸形成鮮明對比。台灣的象徵意義不容低估，若台灣的獨立性遭受損害，這意味著美國在亞洲乃至更遠地區的卓越影響力將因此終結。

凱普蘭認為，台灣不會遭到中國入侵，但面對危機時能多大程度依賴美國仍不清楚。

文章指出，聯盟取決於威嚇力，威嚇力則取決於對共同戰略不可動搖的道德承諾。然而現在看到的是中國前所未有的侵略行動以及對美國意圖前所未有的質疑，要修補這樣的印象與已造成的損害，不是兩個航艦群就能解決。