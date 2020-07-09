　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

快訊／台灣Pay綁三倍券優惠加碼「不限名額」　財政部：最高回饋1500元！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

台灣Pay春節紅包有獎火熱展開中（圖／業者提供）

▲台灣Pay綁定振興三倍券，財政部召集八大公股行庫再加碼，讓民眾利用台灣Pay綁定三倍券綁好、優惠拿滿（圖／業者提供）

記者吳靜君／台北報導

還沒綁定三倍券的民眾請注意！財政部今（9）日宣布台灣Pay綁定三倍券加碼，滿額禮將不限制名額，前30萬名消費者的滿額禮，從300元提高到500元，30萬名之後的則降至200元。另外，首刷禮也不限制名額，換言之，每券最高優惠達到1500元的回饋。

財政部說明，台灣Pay綁定三倍券原本可獲得滿額禮300元、首刷禮100元，合作店家回饋20%、最高600元以及三倍券抽大獎，最大獎為百萬汽車；加碼之後，推出兩個加碼、兩個放寬，滿額禮從300元增加為500元、早鳥禮為300元。

請繼續往下閱讀...

而且，滿額禮不限制名額，前30萬名有500元、之後的也可以享受200元。換言之，如果是前30萬名消費者，可以拿到500元滿額禮，加上早鳥禮300元，首刷禮100元，加上店家回饋最高600元，合計最高優惠將有1500元。

財政部表示，原本滿額禮的總額度是每家3.3萬名，所以台灣Pay滿額禮總額大約是26萬名；但是現在滿額500元擴大到30萬，所以每家公股銀的額度大約接近4萬名左右，根據財政部統計，目前台灣Pay綁定三倍券的數目大約是16萬戶左右，所以整體還有10多萬名可以拿到500元的滿額禮。

ET快訊
新店隨機砍人！他接女兒下課…遭陌生男「持刀插進胸口」
超狂！彰化17歲少年拿斧頭砍砸派出所　開直播嗆：警察要躲好！
OL驚見摩斯「飲料杯蓋有蛆」！衛生局稽查結果曝　業者回應了
快訊／1小時內連2震...花蓮近海又一規模4.6地震
陳建州道歉「真的是時候了」！　宣布人生新身分
快訊／突然一晃！花蓮近海11:24規模4.8地震
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

駁回大同新董事變更登記申請　經濟部四大理由曝光

歐美解封「客戶輪圈需求增溫」！巧新6月營收4.73億元　月成長73.84%

快訊／台灣Pay綁三倍券優惠加碼「不限名額」　財政部：最高回饋1500元！

台積電、大立光雙王衝高！大立光站回4400元關卡　最高來到4475元

後疫情時代　台灣CEO憂經濟不確定因素成企業最大殺手

快訊／經濟部宣佈：駁回大同新任董事變更登記

國際黃金漲破1820美元！　續創近10年新高價

麗豐-KY第2季營收成長40％　即將恢復招商大會拚成長動能

數位綁定三倍券「花5000賺2000？」 一張圖看清消費、回饋金流程

威力彩頭獎衝14.6億！史上僅16人抱走破10億大獎　全台3縣市財運最旺

麥當勞紙袋一拿就破「高溫奶茶直燙孕肚」　安以軒嚇到宮縮…神情超痛苦

林志穎「租房比買房划算」論　媽媽聽完超反對：我不認為

帶女兒超商借廁所...婦狂敲門催促　頻飆罵爆口角：出去！是要上多久？

粉紅超跑停下「轎身壓信徒」加持　背疾伯大叫...90度鞠躬謝媽祖！

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

王嘉爾「紳士手」讓李沁撕掉名牌　找線索辦案..自黑：話說不清楚

胡瓜差點當吳心緹「爸」！　暖心喊話小禎.兒子：他愛的我都愛

不敢了！保母戴人臉面具嚇阿金　反被教訓1分鐘「魔音慘叫」求饒

《不說謊戀人》老闆告白助理「親了再說」　辛雲來戀愛開竅..辦公室狂親梁潔

上北檢控鮑魚三妹「毀我一生」！　吃屎哥摔手機：當藝人塑膠做的

駁回大同新董事變更登記申請　經濟部四大理由曝光

歐美解封「客戶輪圈需求增溫」！巧新6月營收4.73億元　月成長73.84%

快訊／台灣Pay綁三倍券優惠加碼「不限名額」　財政部：最高回饋1500元！

台積電、大立光雙王衝高！大立光站回4400元關卡　最高來到4475元

後疫情時代　台灣CEO憂經濟不確定因素成企業最大殺手

快訊／經濟部宣佈：駁回大同新任董事變更登記

國際黃金漲破1820美元！　續創近10年新高價

麗豐-KY第2季營收成長40％　即將恢復招商大會拚成長動能

數位綁定三倍券「花5000賺2000？」 一張圖看清消費、回饋金流程

威力彩頭獎衝14.6億！史上僅16人抱走破10億大獎　全台3縣市財運最旺

三倍券還是能買回數票！高鐵：「但有限制」詳細辦法7/10公告

愛黛兒「炸細雙腿」瘦出新高度！每天三杯綠色果汁狠甩19公斤

數學學霸是天生的？ 研究指出：跟基因、父母教育程度有關

沒養狗啊？家裡半夜傳吠叫...　他驚見松鼠狂練「第二外語」

當演員時不是真正的她　Mir親姐「真實面貌」藏15年：曾患恐慌障礙

化學教師甄選「8分」進複試惹議　教育部：成績未達標準不予錄取

工人3公尺高落地遭鋼筋貫穿　「腹腔插入傷到肺」醫生奇蹟拔出75cm

換臉驚喜包！小萌猴蛻變「柴界小仙女」　天使笑顏美呆網

在博物館喝啤酒！墾丁觀光酒廠　藏有巨大酒杯牆+蒙娜麗莎微笑

飛離島正夯！精選澎湖花火節必遊景點　蔚藍天堂路成IG打卡聖地

財經熱門新聞

快訊／三倍券申購破1027萬人！八成五選這款

這支股票一路狂飆　劉寶傑驚：韓國瑜又賺多少

快訊／經濟部宣佈：駁回大同新任董事變更登記

全家冠軍麵包、郭元益都靠南僑助攻　陳飛龍：烘焙產業轉型精彩可期

數位綁定三倍券「花5000賺2000？」 一張圖看清消費、回饋金流程

威力彩頭獎衝14.6億！全台3縣市財運最旺

台股開盤衝破12200關卡！台積電股價創新高347元　市值逼近9兆元

國際黃金漲破1820美元！　續創近10年新高價

中美晶6月營收月增逾1成　環球晶重登50億元

快訊／三倍券預購破千萬人次！民眾首選方式曝光

影／金融股還能存股嗎？　分析師建議公股銀行優先考慮

大同「最強媳婦」傳奇　百年企業改姓

一檔股票賺進百萬！　證券公司掃地阿姨的投資傳奇

柯P被切割！　財經專家提3大論點駁：我與柯市長觀點全然不同

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

熊熊「一次中2點」承認性慾強又好色

台中4同事集資1200！爽中30億

安以軒被熱飲燙到　麥當勞回應了！

女兒忘收愛寵　媽被驚悚生物嚇醒

陳建州道歉「真的是時候了」！

1280元月票搭破萬「何方神聖」曝　公運處：他月近千次

美因為台灣退出WHO？WHO特使回應了

比特犬「恐攻」32秒影片曝！黑汪狂哀嚎險死

蕾菈立遺囑道歉父母親！

用餐90分鐘吃4小時　大媽還吃霸王餐

南韓「元祖網紅」留遺言　CCTV拍到他從20樓跳下

快訊／四川煙火廠大爆炸！蘑菇雲衝天

貢獻500萬學費仍被打槍！郁方兒遭拒

即／美飛機侵犯「委內瑞拉領空」遭擊落

3分鐘榨乾嫖客！外籍妹太強...警無奈：台男面子丟光

更多

最夯影音

更多
麥當勞紙袋一拿就破「高溫奶茶直燙孕肚」　安以軒嚇到宮縮…神情超痛苦

麥當勞紙袋一拿就破「高溫奶茶直燙孕肚」　安以軒嚇到宮縮…神情超痛苦
林志穎「租房比買房划算」論　媽媽聽完超反對：我不認為

林志穎「租房比買房划算」論　媽媽聽完超反對：我不認為

帶女兒超商借廁所...婦狂敲門催促　頻飆罵爆口角：出去！是要上多久？

帶女兒超商借廁所...婦狂敲門催促　頻飆罵爆口角：出去！是要上多久？

粉紅超跑停下「轎身壓信徒」加持　背疾伯大叫...90度鞠躬謝媽祖！

粉紅超跑停下「轎身壓信徒」加持　背疾伯大叫...90度鞠躬謝媽祖！

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面