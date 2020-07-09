快訊／台灣Pay綁三倍券優惠加碼「不限名額」　財政部：最高回饋1500元！

▲台灣Pay綁定振興三倍券，財政部召集八大公股行庫再加碼，讓民眾利用台灣Pay綁定三倍券綁好、優惠拿滿（圖／業者提供）

記者吳靜君／台北報導

還沒綁定三倍券的民眾請注意！財政部今（9）日宣布台灣Pay綁定三倍券加碼，滿額禮將不限制名額，前30萬名消費者的滿額禮，從300元提高到500元，30萬名之後的則降至200元。另外，首刷禮也不限制名額，換言之，每券最高優惠達到1500元的回饋。

財政部說明，台灣Pay綁定三倍券原本可獲得滿額禮300元、首刷禮100元，合作店家回饋20%、最高600元以及三倍券抽大獎，最大獎為百萬汽車；加碼之後，推出兩個加碼、兩個放寬，滿額禮從300元增加為500元、早鳥禮為300元。

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而且，滿額禮不限制名額，前30萬名有500元、之後的也可以享受200元。換言之，如果是前30萬名消費者，可以拿到500元滿額禮，加上早鳥禮300元，首刷禮100元，加上店家回饋最高600元，合計最高優惠將有1500元。

財政部表示，原本滿額禮的總額度是每家3.3萬名，所以台灣Pay滿額禮總額大約是26萬名；但是現在滿額500元擴大到30萬，所以每家公股銀的額度大約接近4萬名左右，根據財政部統計，目前台灣Pay綁定三倍券的數目大約是16萬戶左右，所以整體還有10多萬名可以拿到500元的滿額禮。