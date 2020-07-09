堅持宗教安葬！數百人「狂吼衝醫院搶屍」警察擋不住　計程車直接運走遺體

▲數百人湧入醫院欲搶回遺體。（圖／翻攝自推特／@aik_arif）



記者張方瑀／綜合報導

印尼新冠肺炎確診數超過6.8萬人，死亡人數逾3300人，為了避免病毒傳染，死者的屍體都必須交由政府統一進行處理。但此方式卻和印尼傳統宗教儀式不符，進而引發「搶屍」衝突，百名員警與家屬在醫院前對峙，最後成功「運走」親人遺體。

綜合外媒報導，印尼西努沙登加拉省（Nusa Tenggara Barat）首府馬塔蘭市（Mataram）一名47歲女子6日晚間因交通意外送至醫院，多日後因呼吸急促轉院救治，沒想到在短短2小時後宣告不治，院方表示該名女子的新冠肺炎篩檢結果為陽性，遺體必須交由院方進行統一處理。

沒想到女子的家屬認為，應該依照「宗教方式」處理後事，要求院方交出遺體未果後，竟找來數百位包圍醫院，甚至最後直接闖入診療室「搶屍」。最後警察無法制止，數十人成功將遺體用計程車運走。

馬塔蘭市警察局執行主任陶菲克（Taufik）表示，希望社區能夠配合政府的防疫措施，避免病毒更一步傳染至農村地區，並減輕醫護人員的負擔；而載運到遺體的計程車司機也會進行檢測。

Penjemputan jenazah positif covid dari RSUD Kota Mataram... malam ini. Duh bahaya nih. Semoga tidak ada yg tertular pic.twitter.com/ouX9yz8Jl4 — Ahmad Arif (@aik_arif) July 6, 2020

►染疫2歲女童送到醫院隔離 返家媽媽「換尿布」發現被性侵

►巴西總統宣布確診「突襲脫口罩」比讚 記者團僵硬嚇壞將提告！

►新冠肺炎奪全球超過54.5萬人命 超過1190萬例確診

►二手票券豐富你的生活～

►美白界巨星！日本熱銷35年雪肌精500ml超大容量在這裡