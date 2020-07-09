　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

堅持宗教安葬！數百人「狂吼衝醫院搶屍」警察擋不住　計程車直接運走遺體

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼數百民群眾湧入醫院欲搶回遺體。（圖／翻攝自推特／@aik_arif）

▲數百人湧入醫院欲搶回遺體。（圖／翻攝自推特／@aik_arif）

記者張方瑀／綜合報導

印尼新冠肺炎確診數超過6.8萬人，死亡人數逾3300人，為了避免病毒傳染，死者的屍體都必須交由政府統一進行處理。但此方式卻和印尼傳統宗教儀式不符，進而引發「搶屍」衝突，百名員警與家屬在醫院前對峙，最後成功「運走」親人遺體。

綜合外媒報導，印尼西努沙登加拉省（Nusa Tenggara Barat）首府馬塔蘭市（Mataram）一名47歲女子6日晚間因交通意外送至醫院，多日後因呼吸急促轉院救治，沒想到在短短2小時後宣告不治，院方表示該名女子的新冠肺炎篩檢結果為陽性，遺體必須交由院方進行統一處理。

沒想到女子的家屬認為，應該依照「宗教方式」處理後事，要求院方交出遺體未果後，竟找來數百位包圍醫院，甚至最後直接闖入診療室「搶屍」。最後警察無法制止，數十人成功將遺體用計程車運走。

馬塔蘭市警察局執行主任陶菲克（Taufik）表示，希望社區能夠配合政府的防疫措施，避免病毒更一步傳染至農村地區，並減輕醫護人員的負擔；而載運到遺體的計程車司機也會進行檢測。

►染疫2歲女童送到醫院隔離　返家媽媽「換尿布」發現被性侵
►巴西總統宣布確診「突襲脫口罩」比讚　記者團僵硬嚇壞將提告！
►新冠肺炎奪全球超過54.5萬人命　超過1190萬例確診

►二手票券豐富你的生活～

►美白界巨星！日本熱銷35年雪肌精500ml超大容量在這裡

ET快訊
快訊／一群高職生烏來戲水　1人溺水命危！
貼女警證件拍露點特寫：想被意淫　板橋警方回應了
新店隨機砍人！他接女兒下課…遭陌生男「持刀插進胸口」
超狂！彰化17歲少年拿斧頭砍砸派出所　開直播嗆：警察要躲好！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本國道收費站前驚傳山崩！「黃土滾樹木」秒吞3車　2車當場翻覆

快訊／東京暴增220例↑　創「有史以來」最高紀錄！

美國慶「第一夫人木雕像臉被燒黑」　慘樣曝「臉+小腿全黑掉」！

堅持宗教安葬！數百人「狂吼衝醫院搶屍」警察擋不住　計程車直接運走遺體

大戰10年死對頭肯伊？　粉絲點名美國小天后泰勒絲參選

數學學霸是天生的？ 研究指出：跟基因、父母教育程度有關

學者：台灣獨立性若受損　美在亞洲影響力將終結

美國慶當晚！「第一夫人木雕」在母國被放火燒了　燻黑毀容

加拿大疫情逐漸穩定！　杜魯道滿意：國內防疫比美國做得好

川普白宮會晤墨西哥總統：美墨關係史上巔峰！　拚11月大選前經濟復甦

麥當勞紙袋一拿就破「高溫奶茶直燙孕肚」　安以軒嚇到宮縮…神情超痛苦

林志穎「租房比買房划算」論　媽媽聽完超反對：我不認為

帶女兒超商借廁所...婦狂敲門催促　頻飆罵爆口角：出去！是要上多久？

粉紅超跑停下「轎身壓信徒」加持　背疾伯大叫...90度鞠躬謝媽祖！

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

王嘉爾「紳士手」讓李沁撕掉名牌　找線索辦案..自黑：話說不清楚

胡瓜差點當吳心緹「爸」！　暖心喊話小禎.兒子：他愛的我都愛

不敢了！保母戴人臉面具嚇阿金　反被教訓1分鐘「魔音慘叫」求饒

《不說謊戀人》老闆告白助理「親了再說」　辛雲來戀愛開竅..辦公室狂親梁潔

上北檢控鮑魚三妹「毀我一生」！　吃屎哥摔手機：當藝人塑膠做的

日本國道收費站前驚傳山崩！「黃土滾樹木」秒吞3車　2車當場翻覆

快訊／東京暴增220例↑　創「有史以來」最高紀錄！

美國慶「第一夫人木雕像臉被燒黑」　慘樣曝「臉+小腿全黑掉」！

堅持宗教安葬！數百人「狂吼衝醫院搶屍」警察擋不住　計程車直接運走遺體

大戰10年死對頭肯伊？　粉絲點名美國小天后泰勒絲參選

數學學霸是天生的？ 研究指出：跟基因、父母教育程度有關

學者：台灣獨立性若受損　美在亞洲影響力將終結

美國慶當晚！「第一夫人木雕」在母國被放火燒了　燻黑毀容

加拿大疫情逐漸穩定！　杜魯道滿意：國內防疫比美國做得好

川普白宮會晤墨西哥總統：美墨關係史上巔峰！　拚11月大選前經濟復甦

專家籲「通行費提高10倍」解塞車！網分兩派戰翻：變有錢人的高速公路？

政見校園裝冷氣挨批　陳其邁酸李眉蓁邏輯有問題：你才是「韓國瑜2.0」

破1千萬民眾將湧入！郵局備戰開賣三倍券　林佳龍親上火線視察銷售演練

房市免疫下半年「價量齊揚」　賴正鎰：北市3年後迎來50%漲幅

台股站穩12100關卡！台積電、大立光帶頭衝　指數漲22點收12192點

影／江西洪水「5秒沖垮別墅」　整棟「沉入水中」消失！

太可愛！健身米奇、唐老鴨折疊水壺必收藏　小7全新迪士尼集點15日開跑

「變頻冷氣不用關？」揭1舉動超耗電　他租屋1度5元...24hrs沒關驚呆

快訊／高職生新北烏來「紅河谷戲水」！1人溺水命危搶救中

美國大兵勇闖被納粹占領廢莊園！《蝴蝶效應》導演16年後混種新作

18歲爆乳妹未戴安全帽蛇行亂衝　遭開7罰單嗆「廢物警察我XX娘」

國際熱門新聞

美因為台灣退出WHO？WHO特使回應了

6歲小弟愛折神像　失蹤後竟「找到斷腰屍」

母遇惡火把兒丟下樓！他秒衝刺救援

巴西總統宣布確診突脫口罩　記者團將提告

農民爸買傳統手機送女兒被摔爆　隔天自殺

只為拍照！遊客拿棍棒石頭打昏海豹

美將驅逐遠距上課國際生　哈佛提告移民局

全球確診破1200萬人！39天暴增600萬例

新加坡明天大選　徐順全：民主落後台灣太多

穆斯林買星巴克驚見歧視單字　店家回應超瞎

女老師愛上小六生　癌逝前他全心照顧

他酒醉「闖80歲老母家硬來」　酒醒怕爆躲化糞池

印度女帶2娃跳軌...超慘下場曝

遭「擬眼鏡蛇」攻擊！男以為被咬快死一路飆車

更多熱門

相關新聞

快訊／蘇格蘭也解禁　台灣人7月10日起入境免隔離14天

快訊／蘇格蘭也解禁　台灣人7月10日起入境免隔離14天

英國蘇格蘭政府於7月8日宣佈將台灣列入低度風險國家名單，7月10日起，台灣旅客如經英國英格蘭地區（如倫敦）入境後進入蘇格蘭地區，則可免除14天隔離。外交部表示，蘇格蘭政府此舉彰顯台灣防疫成就，外交部誠摯歡迎。

亞航財務危機ABL面臨垮台！

亞航財務危機ABL面臨垮台！

加拿大疫情穩定　杜魯道：防疫比美國還要好

加拿大疫情穩定　杜魯道：防疫比美國還要好

2歲女童醫院隔離　返家發現被性侵

2歲女童醫院隔離　返家發現被性侵

觀光依賴市場！業者籲不適者淘汰

觀光依賴市場！業者籲不適者淘汰

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情印尼東南亞要聞

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

台中4同事集資1200！爽中30億

熊熊「一次中2點」承認性慾強又好色

陳建州道歉「真的是時候了」！

比特犬「恐攻」32秒影片曝！黑汪狂哀嚎險死

安以軒被熱飲燙到　麥當勞回應了！

歐陽妮妮大尺度脫光！「美胸形狀炸出」

女兒忘收愛寵　媽被驚悚生物嚇醒

蕾菈立遺囑道歉父母親！

1280元月票搭破萬「何方神聖」曝　公運處：他月近千次

即／美飛機侵犯「委內瑞拉領空」遭擊落

美因為台灣退出WHO？WHO特使回應了

南韓「元祖網紅」留遺言　CCTV拍到他從20樓跳下

貢獻500萬學費仍被打槍！郁方兒遭拒

用餐90分鐘吃4小時　大媽還吃霸王餐

3分鐘榨乾嫖客！外籍妹太強...警無奈：台男面子丟光

更多

最夯影音

更多
麥當勞紙袋一拿就破「高溫奶茶直燙孕肚」　安以軒嚇到宮縮…神情超痛苦

麥當勞紙袋一拿就破「高溫奶茶直燙孕肚」　安以軒嚇到宮縮…神情超痛苦
林志穎「租房比買房划算」論　媽媽聽完超反對：我不認為

林志穎「租房比買房划算」論　媽媽聽完超反對：我不認為

帶女兒超商借廁所...婦狂敲門催促　頻飆罵爆口角：出去！是要上多久？

帶女兒超商借廁所...婦狂敲門催促　頻飆罵爆口角：出去！是要上多久？

粉紅超跑停下「轎身壓信徒」加持　背疾伯大叫...90度鞠躬謝媽祖！

粉紅超跑停下「轎身壓信徒」加持　背疾伯大叫...90度鞠躬謝媽祖！

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面