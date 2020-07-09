後疫情時代　台灣CEO憂經濟不確定因素成企業最大殺手

▲台灣企業在新冠肺炎爆發之後，最憂慮經濟成長不確定性造成企業的衝擊。（圖／pixabay）

記者吳靜君／台北報導

資誠聯合會計師事務所今（9）日發布《新冠時代資誠台灣企業領袖調查報告》調查發現，83%台灣企業深受疫情帶來全球性經濟衰退，經濟成長不確定性更衝上台灣企業的威脅首位，但也有將近六成的企業認為，只要疫情控制得宜，台灣企業具有高度應變能力可快速復甦。

根據資誠的調查，新冠肺炎（COVID-19）疫情對台灣企業影響程度，有36%的企業認為會衝擊到未來的營收與獲利，甚至僅剩下11%的企業對於未來一年的營收樂觀，相較於未發生新冠肺炎之前的20%，下跌了9個百分點，同時也只有23%的企業對未來三年的營收有信心，相較於新冠肺炎爆發之前，下滑2個百分點。

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而對於疫情後各種威脅的擔憂也有新的看法，在疫情爆發之前，各企業擔憂的是貿易衝突、匯率波動以及政策的不確定性；但是疫情爆發後，各企業領袖最擔憂的反而是經濟成長不確定性、保護主義以及貿易衝突，而傳染病與健康危機過去未被企業所重視，這次也大舉上升到第四名。

資誠聯合會計師事務所所長周建宏指出，彈性、快速應變向來是台灣企業的強項，加上台灣疫情防範得宜，讓台灣企業不僅有機會早於其他國家恢復常規營運，在全球供應鏈大幅洗牌之際率先卡位，爭取更多轉單的契機；經過疫情洗禮，也有更多的台灣企業增加技術創新與研發，投資以厚植中長期的競爭力，並在中美貿易戰中，尋求更多元的市場和生產基地布局。

這次調查是資誠針對台灣企業董事長、總經理與執行長進行線上問券調查，執行期間為今年6月1日至6月15日，共計完成105個成功樣本。所涵蓋的產業包含科技、媒體與電信業、工業製造與汽車產業、消費民生產業、金融服務產業、生技醫療產業等。