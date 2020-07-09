川普白宮會晤墨西哥總統：美墨關係史上巔峰！　拚11月大選前經濟復甦

▲美國總統川普與墨西哥總統歐布拉斯抵達白宮晚宴。（圖／路透）

實習記者林宣佑／綜合外電報導

美國總統川普和墨西哥總統羅培茲・歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）因新美墨加協定，當地8日在美國白宮會面，共同簽署聯合聲明，並召開記者會。兩人皆表示美墨關係達到史無前例的巔峰。

此次為墨西哥總統歐布拉多上任以來第一次出訪海外，他在記者會上說道，美國一向以尊重的態度對待墨西哥。 而川普在這次會議中展現出的友好態度，與他過去針對墨西哥移民的言論產生鮮明對比。他強調會為兩人及兩國之間的情誼「全力以赴」。

「美墨加協定」的第三個簽署國為加拿大，但總理杜魯道以新冠肺炎疫情為由，婉拒此次白宮發出的邀約。

美墨加協定針對貿易、移民、打擊販毒皆有規定，除此之外，川普也強調，美墨兩國將會在新冠肺炎防疫上合作。選在這個時間點進行會面，川普希望在11月大選前看到經濟復甦，捨棄了公衛專家的建議。

儘管美國企業認為墨西哥政府最近採取的部分行動對美國投資者有害，但因為美國希望減少對中國的經濟依賴，因此在貿易關係中，墨西哥處於有利位置。

雖然兩人都一再強調美墨的良好關係，國內仍有質疑聲浪，尤其墨西哥人因川普過去的行徑，擔心歐布拉多只是川普為達成「美國優先」（America First）口號的一顆棋子。