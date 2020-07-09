美國慶當晚！「第一夫人木雕」在母國被放火燒了　燻黑毀容

▲美國第一夫人梅蘭妮雅位於家鄉斯洛維尼亞的木雕4日慘遭燒毀。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

美國第一夫人梅蘭妮雅（Melania Trump）一座「等身木雕」豎立在她位於斯洛維尼亞的家鄉，未料卻於美國國慶（7月4日）當晚遭人縱火破壞，薰得一片烏黑、面目全非。受託創作的藝術家道尼（Brad Downey）表示，他原本就是想要藉此促進美國政治對話，所以非常想要了解嫌犯動機。

這座雕像位於斯洛維尼亞的亞塞夫尼察（Sevnica），是由洋菩提的樹幹雕刻而成，雖然表面粗糙，沒有清晰可辨的五官或輪廓，但被漆上一身粉藍色束腰連身外套，像極了梅蘭妮雅在丈夫川普就職典禮上的打扮。沒想到，此作品卻在美國國慶當晚遭到燒毀致燻黑，看不清面貌。

▲藝術家表示，他原本希望透過雕像促進美國政治情勢對話。（圖／路透）



道尼是長年旅居德國的美籍藝術家，5日被警方通知此事之後，已把木雕移除。他表示，梅蘭妮雅身為移民，卻嫁給一位誓言阻擋移民的總統，其創作理念就是可以希望突顯這一點，促進美國政治情勢對話，也因此非常希望能與嫌犯談話，「我想要知道他們為什麼要這麼做」。

梅蘭妮雅來自斯洛維尼亞，是美國第一位歸化入籍的第一夫人。她位於華盛頓特區的辦公室目前尚未對此回應。亞塞夫尼察的警方發言人德雷尼克（Alenka Drenik）說，由於調查仍在進行當中，因此無法透露更多細節。

美國先前爆發反種族主義示威，總統川普放話，稱要對於所有破壞歷史遺跡的人採取強硬立場。而斯洛維尼亞另一座城市摩拉夫切（Moravce）1月時也發生川普大型木雕遭到燒毀的事件。

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