10歲童遭割喉「遺體刻字」噴血斷氣！　14歲少女趁大清早殘殺：我捅她好幾刀

▲發生事件的城鎮岡尼達（Gunnedah）人口約莫1.3萬人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，圖中人物並非新聞當事人。）

記者詹雅婷／綜合外電報導

澳洲新南威爾斯州一名10歲女孩8日被發現陳屍偏遠農場屋舍，死狀驚悚，不但喉嚨被刀劃開，身體還被刻上字，直到女孩親人上午7時返家後，這才發現血流不止的孩子傷勢嚴重，且在警方到場前，孩子就已經斷氣身亡。警方並未公布更多細節，但已知一名14歲少女被控謀殺罪，如今被關押在當地警察局。

綜合澳洲ABC、每日郵報報導，事發地點位在新南威爾斯州城鎮岡尼達（Gunnedah），當日一名成年女性帶著另名孩子於上午6時30分左右離家務農，時隔半小時後返家，但回到家才發現，屋內10歲女孩的喉嚨被刀劃開，嬌小身軀流出大量鮮血，而當時應該要在家的14歲少女不見人影。

事發後，警方7時15分獲報後趕到現場的當下，10歲孩子已經回天乏術。警方展開搜查後，於8時30分在附近的住處尋獲這名14歲少女；據悉，她當時向警方親口透露，劃開死者喉嚨的人就是她，且她事後持刀捅對方好幾次。在警方將她逮捕後，該名14歲少女當晚就被控謀殺罪。

當地資深員警表示，在所有涉及年輕女子的案件當中，此案為當地近期以來最嚴重的謀殺案之一。

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