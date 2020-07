大戰10年死對頭肯伊？　粉絲點名美國小天后泰勒絲參選

▲美國小天后泰勒(Taylor Swift)和饒舌歌手肯伊·威斯特(Kanye West)已有超過10年的恩怨。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者王詩晴/綜合報導

美國饒舌歌手肯伊·威斯特(Kanye West)於7 月4日美國國慶日的晚間,突然在Twitter上宣布自己將參加2020的總統大選。雖然肯伊得到特斯拉(Tesla)執行長伊隆·馬斯克(Elon Musk)、美國NBA達拉斯獨行俠隊(Dallas Mavericks)擁有者馬克·庫班(Mark Cuban)等大人物的支持,但同時也有許多網友在社群媒體上表示,他們認為有一位比肯伊更適合的人選。

肯伊在推文中寫到,「我們現在必須通過信任上帝、統一我們的願景、和建立我們的未來來實現美國的承諾。我決定要競選美國總統。」這則貼文分享後,有許多肯伊長年死對頭:小天后泰勒絲(Taylor Swift)的擁護者迅速回應他,表示泰勒絲將會是一位更適合的候選人。

▲肯伊·威斯特(Kanye West)宣布參選美國總統。(圖/路透)

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States !