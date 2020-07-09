大戰10年死對頭肯伊？　粉絲點名美國小天后泰勒絲參選

▲美國小天后泰勒（Taylor Swift）和饒舌歌手肯伊·威斯特（Kanye West）已有超過10年的恩怨。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者王詩晴／綜合報導

美國饒舌歌手肯伊·威斯特（Kanye West）於7 月4日美國國慶日的晚間，突然在Twitter上宣布自己將參加2020的總統大選。雖然肯伊得到特斯拉（Tesla）執行長伊隆·馬斯克（Elon Musk）、美國NBA達拉斯獨行俠隊（Dallas Mavericks）擁有者馬克·庫班（Mark Cuban）等大人物的支持，但同時也有許多網友在社群媒體上表示，他們認為有一位比肯伊更適合的人選。

肯伊在推文中寫到，「我們現在必須通過信任上帝、統一我們的願景、和建立我們的未來來實現美國的承諾。我決定要競選美國總統。」這則貼文分享後，有許多肯伊長年死對頭：小天后泰勒絲（Taylor Swift）的擁護者迅速回應他，表示泰勒絲將會是一位更適合的候選人。

▲肯伊·威斯特（Kanye West）宣布參選美國總統。（圖／路透）

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States ! — ye (@kanyewest) July 5, 2020



泰勒絲和肯伊已有長達超過10年的恩怨，從肯伊在2009年的音樂錄影帶大獎（MTV Video Music Award）搶走泰勒絲的麥克風開始，一直到他在2016年的歌曲《Famous》中寫到「是我捧紅了泰勒絲」，還用不雅言詞稱呼她。

美國有總統候選人必須要至少滿35歲的規定，而今年才30歲的泰勒絲實際上無法參選。也有粉絲建議她可以成為與民主黨提名候選人喬·拜登（Joe Biden）的副總統，不過依規定副總統也必須年滿35歲，因為如果總統發生任何不幸，副總統將代理。

泰勒絲在2018年的中期選舉（Midterm election）以前，從未表態過自己的政治傾向。不過這位歌手在過去幾年中，常對投票權、音樂行業的性別歧視、及Black Lives Matter等社會議題表達看法。