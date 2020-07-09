「三伏貼」獨家配方再進化　南市醫研究證實治過敏有良效！

▲台南市立醫院由中醫師團隊親自調配獨家配方，經多年臨床經驗及研究發現，改善鼻過敏效果良好。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

「三伏貼」是一種輕便的中藥穴道貼敷，用來治療過敏性鼻炎、異位性皮膚炎、氣喘等，在中醫文化的千百年歷史中廣受歡迎，台南市立醫院由中醫師團隊親自調配獨家配方，經多年臨床經驗及研究發現，鼻子癢大幅改善40％、鼻涕倒流改善35％，效果良好。

黃曆推算，三伏貼的敷貼時機在每年7、8月最熱的3個日子，同時是身體陽氣最旺的時間，使用生薑、白芥子、細辛…等辛香溫熱中藥貼敷，能幫助身體排寒氣。《黃帝內經》說：「冬病夏治」，就是指容易在冬季發作的疾病在夏季治療效果特別好，而且可以預防再度發作。

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根據台南市立醫院中醫部多年臨床經驗及研究，由中醫師團隊親自調配出溫和不刺激的獨家配方，讓患有過敏性鼻炎的患者，貼敷督脈的大椎穴、雙側膀胱經的肺俞穴，每次貼敷4小時，1週1次，持續3週，鼻子癢大幅改善40％、鼻涕倒流改善35％，其他打噴嚏、流鼻水等症狀治療後，患者也強調「舒服、有感！」而實驗室數據中，與過敏有關的嗜酸性細胞計數，在治療前後均有顯著減少。

台南市立醫院中醫部指出，2020年三伏貼特別門診時間為：7月16日、7月17日、7月24日、7月27日、8月14日、8月17日，有上述需求的民眾，歡迎至門診治療及諮詢，把握黃金時間為自己的健康加分，揮別惱人症狀。