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快訊／大同新董事登記遭駁回！經濟部揭示公司派「三不原則」

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▲大同公司爆發經營權之爭，經濟部對大同做出駁回變更董事之申請。（圖／記者湯興漢攝）

▲大同公司爆發經營權之爭，經濟部對大同做出駁回變更董事之申請。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

大同公司經營權之爭持續延燒，經濟部商業司今（9）日宣佈，依據「不登記」、「不強制改選」、「不解任」之「三不原則」，宣布駁回大同公司新選任董事之變更登記申請。

大同經營權之爭關鍵之一，為經濟部是否核准新選出董事的公司變更登記，經濟部長王美花日前表示經濟部依法有權要求大同重選董事、重開股東會，經濟部昨天已收到金管會回函，指出依法大同公司派無權剔除股東表決權，而基於股東平權，選舉權與表決權不應隨意剝奪。

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▲經濟部今（9）日宣佈大同公司新董事變更登記審議結果。（圖／記者湯興漢攝）

▲經濟部今（9）日宣佈大同公司新董事變更登記審議結果。（圖／記者湯興漢攝）

接下來，主管機關也可依公司法第195條第2項規定，限期改選，或由市場派依公司法第173條召集股東會，限期改選，通常會給二、三個月時間，且公司派有可能再找藉口拖延，因此，經濟部目前傾向由市場派走第173條重新召集股東會改選。

依據公司法第173條第1項及第2項規定，持股3%且一年以上股東，得請求董事會召集股東臨時會。請求提出後15天內，董事會不召集時，股東得報經主管機關許可，自行召集。因此，程序上市場派須先請求公司董事會召集，15天內不召集時，接著才能向經濟部申請自行召集。

依據公司法第195條第2項則規定，董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止。但主管機關得依職權限期令公司改選；屆期仍不改選者，自限期屆滿時，當然解任。

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