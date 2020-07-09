佛洛伊德死前錄音檔曝！　警要求「別再大吼」：說話很耗氧氣

▲白人警察蕭文（Derek Chauvin）。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死事件從5月延燒至今，最新曝光的錄音逐字稿顯示，當時佛洛伊德遭員警蕭文（Derek Chauvin）壓制在地時，痛苦地表示他已經不能呼吸，沒想到蕭文這時竟回他，「那就別喊了，說話要耗掉很多氧氣。」

根據最新法庭文件顯示，當時安裝在警察身上的攝影機完整記錄了佛洛伊德死前的狀況。從員警藍恩（Thomas Lane）和亞歷山大關（J. Alexander Kueng）身上配戴的攝影機錄音檔得知，佛洛伊德被壓制在地後，至少20多次表示他已經無法呼吸，奮力喘氣著告訴蕭文，「你要殺死我了。」

佛洛伊德痛苦地說著他呼吸不到空氣，並絕望地喊著他的母親和孩子，「媽媽我愛你，告訴我的孩子們我愛他們，我就快要死了。」這時蕭文卻對他說，「那就別說話，別大喊了，說話要耗掉很多氧氣。」

而當時藍恩詢問，是否需要將佛洛伊德帶到人行道上時，蕭文也說，「不，他要待在我們抓到他的地方。」目前蕭文的律師尚未對此錄音檔發表評論。

紀錄也顯示，佛洛伊德剛開始在車內相當配合，不過當員警要求舉起雙手至少10次後，他仍舊不從；隨後警方要求佛洛伊德下車，拷上手銬之後將他押進後座，結果佛洛伊德開始變得焦躁不安，並向警察表示他患有幽閉恐懼症，接著就被蕭文拖下車。

目前主嫌蕭文被控二級謀殺等多項罪名，其餘3名員警也被控協助與教唆謀殺。

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