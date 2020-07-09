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麗豐-KY第2季營收成長40％　即將恢復招商大會拚成長動能

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▲麗豐-KY執行長趙承佑。（圖／麗豐提供）

▲麗豐-KY執行長趙承佑。（圖／麗豐提供）

記者姚惠茹／台北報導

麗豐-KY（4137）今（9）日公布6月合併營收3.1億元，較上月營收3.05億元成長；累計第2季合併營收9.17億元，季增40％。麗豐-KY表示，隨著疫情穩定控制，主營通路「克麗緹娜美容連鎖加盟店」各店家已逐步感受到消費回溫的表現，目前整體約有7成以上的加盟店恢復下單力道。

麗豐-KY表示，目前旗下「克麗緹娜」、「雅樸麗徳」醫美診所、「RnD美甲美睫」三大實體通路已開始規劃下半年各項提升營運的市場活動，並運用集團的培訓中心｢哲美學院｣，增加開設關於加盟店破疫拓客、互聯網導客等課程，期望能確實的幫助各店家優化業務。

請繼續往下閱讀...

麗豐-KY指出，「克麗緹娜」正規劃恢復在各省市舉辦招商大會，透過活動的舉行來凝聚店家的向心力及歸屬感，內部則強化數字化管理效率，執行長趙承佑親自上陣帶領著各事業體主管，不畏逆風持續展店，並全力支援各項市場宣傳活動，穩固主營通路「克麗緹娜」的營運底盤。

麗豐-KY分享，今年6月13日與國際同濟會台灣總會高屏Ａ區共同舉辦｢串起希望 愛同在｣的活動，捐贈高雄市府社會局「兒童發展服務車」及「兒童輔具－變形金剛站立系統」，期望藉由專車的行動服務，能深入偏鄉地區照顧發展遲緩及身心障礙兒童。

麗豐-KY補充，集團也以｢一元錢，一份心｣推出EPO潔容霜公益版，協同CHLITINA燃燈基金，為資助資源缺乏的鄉村兒童實現閱讀夢想而努力，並秉持「愛與分享」的企業文化理念，不僅在事業上繳出亮眼成績，也希望能拋磚引玉號召更多企業、機構及民間團體一同推動社會公益行動。

回顧今年上半年，麗豐-KY表示，整體經營環境受到疫情的衝擊，但對於旗下主營通路「克麗緹娜美容連鎖加盟店」仍深具信心，目前總加盟店數已達4,840家規模，除了在主營地區中國大陸持續開發空白市場、提升市占率之外，並在台灣、越南採因地適宜的策略，預計下半年將分別在新北市永和區及胡志明市開出直營店，以強化品牌形象。

麗豐-KY強調，為配合7月中旬推出振興三倍券的政策，特別在台北大直的「克麗緹娜法國花嬉美妍中心」推出「3,000振興劵變6,000」活動， 持振興劵消費即可額外獲得克麗緹娜贈品的活動，全力搶攻振興市場商機。

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麗豐-KY營收

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