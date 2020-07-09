威力彩頭獎衝14.6億！史上僅16人抱走破10億大獎　全台3縣市財運最旺

▲威力彩頭獎連摃42期，今晚頭獎上看14.6億元，吸引許多民眾前往試手氣，希望能一圓發財夢。（示意圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

威力彩頭獎已經連摃42期，今（9）日頭獎上看14.6億元，若1注獨得，將是今年最高單注獎金，對年收入100萬的受薪階級而言，14.6億元相當於1,460年不吃不喝才能存下的鉅額財富。

根據台灣彩券公司資料統計，威力彩自2008年1月上市至今，共有16位抱走超過10億元以上的頭獎獎金，在全國22個縣市中，共有11個縣市開出過10億級的單注高額頭獎，其中以台中市開出3注最為幸運，彰化縣、台南市、高雄市則各開出2注。

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想要把今年最高頭獎抱回家，台彩建議，民眾不妨採用第二區包牌的方式，也就是花800元將「第二區」用包號的方式將1到8號8個號碼全包，除了可以避免因未對中第二區獎號與頭獎擦身而過外，若幸運對中頭獎，還可以同時抱走7注貳獎。

隨著高額獎金帶動下，彩券行老闆也透露，民眾到店買威力彩的人明顯增加，且以往只買100、200元的民眾，也自行加碼到800元、1,000元，同時最多人選擇包牌的方式是花800元將第二區01到08個號碼買下來，希望以CP值最高的包牌方式，能在今晚中逾10億元頭獎。

不過，彩券行老闆也提醒，若與親朋好友、同事一起集資，建議在集資前舉證自己也是出資人，像是在彩券背後簽名，或以書面的方式白紙黑字寫清楚，才能確保自身權益。

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