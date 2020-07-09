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台股開盤衝破12200關卡！台積電股價創新高347元　市值逼近9兆元

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▲▼台股4/15延續前一日上漲格局，盤中上漲超過百點，盤面一片紅通通。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股開盤上漲52點。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳心怡／台北報導

美股週三 (8 日) 受到科技股提振、經濟正在急劇復甦，推助那指續登歷史新高，四大指數同步收漲。台股今（9）日受激勵，開盤上漲52點、以12222點開出。 

截至上午9點23分，指數來到12237點、上漲65點。

請繼續往下閱讀...

 蘋概三王中，台積電（2330）以346元開出、上漲1.4%；股王大立光（3008）以4405元開出、上漲1.14%；鴻海（2317）以87.3元開出、上漲0.34%。

台積電美國存託憑證（ADR）持續攀高，達62.59美元，再創歷史新高，連帶帶動台積電今天股價表現強勁，一度達新台幣347元，漲6元，漲幅1.76%，改寫歷史新高價，市值增加1555億元，攀高至8.99兆元，逼近9兆元。
大立光將於今日召開法說會，除公布第 2 季財報，並將說明第 3 季展望外，由於全球受新冠肺炎疫情影響，智慧型手機市場需求疲弱，法人將關注蘋果下半年新機下單力道，高階鏡頭出貨回升與否，及第 3 季營收動能強度等。

美股道瓊指數上漲 177.10 點，或 0.68%，收 26,067.28 點。標普 500 指數上漲 24.62 點，或 0.78%，收 3,169.94 點。那斯達克指數上漲 148.61 點，或 1.44%，收 10,492.50 點。費城半導體指數上漲 29.98 點，或 1.48%，收 2,049.76 點。

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