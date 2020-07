狠心哥「髒亂房屋囚禁親妹」22年…只因怕她逃家！　鄰看不下去怒報警

▲埃及一名女子遭親哥囚禁22年。(示意圖/免費圖庫Pixabay)



記者張方瑀/綜合外電報導

埃及一名50歲的女子被關在一間髒亂破舊的小屋長達22年,直到鄰居看不下去報警後,事情才曝光,而做出此事的竟是這名女子的親哥哥,且過去11個月更疏於照顧,幾乎沒有給女子任何食物,導致這名女子的受到巨大心理創傷,身體也因此嚴重退化。

綜合外媒報導,現年50歲的法迪亞(Fadia)被關在埃及中部敏亞(Minya)地區一處村莊的破舊房屋中長達22年;房屋完全沒有任何家具且髒亂不堪,直到近日鄰居看不下去報警後,整起事件才因此曝光,而囚禁法迪亞的人正是她的親哥哥伊斯梅爾(Khalaf Ismail)。

伊斯梅爾的妻子表示,為了阻止法迪亞屢次逃家,所以才決定將她囚禁在屋內。而社福單位將法迪亞救出時才發現,她在過去11個月裡幾乎沒有充足飲食,衛生環境也相當可怕;法迪亞也因此出現嚴重心理創傷,就連身體也出現嚴重退化。

伊斯梅爾目前已被拘留,調查也正在進行中。法迪亞拒絕住進養老院也不願回到原本的家,在精神科醫生評估過後,決定讓替她安排安全的住所獨自生活。

