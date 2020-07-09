惡火進逼！絕望母死前把兒扔出3樓　前海軍陸戰隊員「1秒衝刺」奇蹟救援

▲美國鳳凰城火災，前海軍陸戰隊員布朗克斯（Phillip Blanks）接住被拋出窗外的3歲男童。（圖／翻攝Twitter@APepperWWMT）

記者吳美依／綜合外電報導

美國鳳凰城一間民宅發生火災，30歲女子瑞秋（Rachel Long）發現自己與孩子受困屋內，情急之下把3歲兒子詹姆森（Jameson Long）從3樓陽台扔出去。前海軍陸戰隊員布朗克斯（Phillip Blanks）見狀，立刻衝刺向前，奇蹟似地接住小男孩，驚險畫面全被捕捉下來。最後，母親不幸葬身火窟，但孩子成功獲救。

根據影片、《每日郵報》與ABC等外媒報導，鳳凰城一間民宅3日發生火災，瑞秋成功帶著兒子抵達3樓陽台，但已經沒有其他去路，她情急之下，奮力把詹姆森扔出去。布朗克斯原本與朋友在附近練球，聽見呼救聲之後也到現場關切。他一看見男童被丟出，立刻衝刺跑上前去，及時接住小男孩。

目擊者表示，瑞秋當時身上已經著火，但卻沒有試圖自行脫困，反而為了8歲女兒羅克珊（Roxanne）又回到屋內，最後不幸葬身火場。幸好，一名路人勇敢踹開公寓的門，成功救出小女孩。

據悉，兩個孩子都因燒燙傷送醫，雖然經院方判斷沒有生命危險，但羅克珊必須接受多次手術治療。這起火災動員多達100名消防員到場救援，確切起火原因仍在調查中。

布朗克斯是前海軍陸戰隊員，在加州鞍峰學院（Saddleback College）就學期間曾任美式足球隊接球員，目前則在維安產業工作。他8日受訪時說，一看見小男孩「像螺旋槳一樣在空中旋轉」，就如同「本能」一般衝上去，「我沒有想太多……他的頭完美地落在我的手肘」。

布朗克斯將成功救援歸功於足球和軍隊訓練，「一個受訓來做我這種工作的人，受訓目的就是為了保護人們」。他也認為，瑞秋才是真正的英雄，「她為了拯救孩子做出最大的犧牲」。

Incredible video: Former @KCentral_Sports WR Phillip Blanks dives to catch a 3-year old boy dropped from a burning, 3rd floor Phoenix apartment. I just spoke to the former @USMC Marine who says he was "put on this earth to protect people". His story tonight on @wwmtnews pic.twitter.com/Y4qDvMFEwV — Andy Pepper (@APepperWWMT) July 6, 2020

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