衛星照曝「北韓核設施」運作中！　CNN：談判期間也未停止

New satellite imagery shows activity at a suspected North Korean nuclear facility https://t.co/oR1NU2iDoP pic.twitter.com/1Ggsuj3STS — CNN Politics (@CNNPolitics) July 8, 2020

記者張方瑀／編譯

CNN獲得一張首次對外公開的衛星照片指出，北韓當局在平壤元魯里地區蓋有一座核設施；此設施至少已存在3年以上且活動頻繁，在與美國談判的期間也未停止。專家認為，這座核設施與北韓核武發展有直接關係。

根據CNN報導，美國商業衛星公司「星球實驗室」（Planet Labs Inc）公布最新衛星影像顯示，北韓當局在元魯里地區（원로리）蓋有一座核設施。加州蒙特瑞「密德伯里國際研究學院」（Middlebury Institute of International Studies）武器專家路易斯（Jeffrey Lewis）表示，照片顯示此處含有北韓核設施的所有特色，如周邊安全設施、高樓住宅包圍、未曾公開的領導紀念碑等。

▲該設施在美國與北韓核談判期間也未停止運作。（圖／達志影像／美聯社）



路易斯說，「最明顯的是周圍交通，汽車、卡車、貨運箱等，這座設施非常活耀，不論是在談判期間或是現在，它的活動都沒有減緩，它仍在繼續製造武器。」事實上，研究團隊在2015年就發現這座設施的存在，但無法確認它和北韓核武的具體連結，因此未立即公開。

美國《外交家》雜誌資深編輯、北韓研究專家潘達（Ankit Panda）決定出版《金正恩與飛彈》即將出版之際，才決定公開此照片；書中指出，該設施主要用於製造核彈頭，也可以做為武器的儲存地點，「金正恩需要分散武器庫存地點，以更好地應對危機。」

目前美國中央情報局（CIA）與五角大廈都拒絕對此發表評論。

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