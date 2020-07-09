10歲女兒「講話大聲」　父親自覺被頂撞…暴怒拿皮帶勒死她

▲父親殺害女兒。（示意圖／取自Pixabay）

記者丁維瑀／綜合報導

伊朗一名父親先前用皮帶勒住10歲女兒奧魯伊盧（Hadith Orujlu）的脖子，導致對方窒息而死。被追問為何痛下毒手後，他竟聲稱女兒多次對他講話大聲，他心生不滿，一時情緒失控才會殺人。不過根據證人說法，這名父親早有預謀。

《太陽報》報導，阿勒夫（Hussein Alef）日前坦承勒死年幼的奧魯伊盧，他告訴警察，女兒常常對他講話大聲，「我感到憤怒一段時間，再也無法控制我自己。」據了解，這名父親動手前還詢問鄰居，若他謀殺女兒將面臨什麼懲處，不過他也相信由於具有親屬關係，他不會遭到重判。

阿勒夫當時以皮帶勒住無力反抗的孩子，還拿出伊朗女性經常穿著的及膝外袍（manteau），導致奧魯伊盧無法呼吸。證人法茲（Rahimeh Faizi）則表示，阿勒夫知道自己身為父親，不會面臨嚴重後果，還曾說「我會支付贖金，在獄中待個幾年」。

報導指出，根據伊朗法律，謀殺他人可能會面臨死刑，但若是孩童的法定監護人則有機會被豁免重刑。國際特赦組織伊朗研究員巴萊尼（Raha Bahreini）告訴《福斯新聞》，如果是父系方的親屬殺了孩子，不會被依比例性判刑，這可能加劇女性遭到「榮譽處決」的風險。

伊朗14歲少女艾許拉菲（Romina Ashrafi）5月與成年男子交往，兩人選擇私奔一事惹怒父親，她竟遭到砍頭奪命。據了解，奧魯伊盧是在這起事件發生前遇害。

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