巴西總統宣布確診「突襲脫口罩」比讚　記者團僵硬嚇壞將提告！

記者丁維瑀／綜合報導

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）7日受訪時宣布自己確診新冠肺炎（COVID-19），但他竟突然拿下口罩，對著記者們比讚說「我很好！」巴西新聞協會（ABI）同日發表聲明表示總統不遵守防疫規範，將對他提告。

CNN報導，ABI透過聲明表示，將會向巴西最高法院對波索納洛提告，指他的行為讓媒體工作者可能接觸到病毒。聲明還寫道，總統不尊重與記者之間的健康安全距離，在首都巴西利亞（Brasília）受訪過程突然拿下口罩。

▲波索納洛宣布確診後突拿下口罩對記者們豎起大拇指。（圖／路透）

ABI指控波索納洛危害現場記者的安全。該協會會長所薩（Paulo Jeronimo de Souza）表示，此舉不負責任，明顯傷害到公眾的健康，國家不能對這樣的行為坐視不管。

CNN巴西分部與另外兩家媒體當時都在場，CNN駐巴西記者瑪格海斯（Leandro Magalhaes）將於8日接受病毒檢驗，結果出爐前都會待在家中工作。

7日記者會結束後，巴西國會議員佛雷索（Marcelo Freixo）透過推特表示他已向聯邦檢察官辦公室提告，總統受訪時宣稱確診並拿下口罩的行為違反刑法第131條與第132條。

由於總統染疫，近期曾與他接觸的官員將接受檢測。根據《中央社》，巴西總統府聲明指出，曾與總統近距離接觸的人員，不會被強制要求隔離檢疫。

另據巴西總統府截至3日數據，3400名於總統府任職的員工中，有108人確診、77人康復，這些患者有超過9成都是症狀輕微或無症狀。

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