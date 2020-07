穆斯林買星巴克狠遭羞辱…驚見杯身寫下「ISIS」　店家回應超瞎

▲艾莎看到杯身被寫下ISIS。(圖/翻攝自推特/Licypriya Kangujam)

美國明尼蘇達州穆斯林女子艾莎(Aishah)1日到一家商場的星巴克點飲料,考量到店員可能不會寫她的名字,她多次向對方複述。然而拿到咖啡後,上面竟寫著「伊斯蘭國」(ISIS),讓她氣得提出申訴。

《華盛頓郵報》報導,19歲的艾莎當時戴著頭巾與面罩,到聖保羅(St. Paul)一家連鎖商場Target內部的星巴克買飲料,拿到咖啡後,杯身上竟寫著ISIS,讓她相當震驚。美國伊斯蘭關係委員會(CAIR)明州分會執行主任胡賽因(Jaylani Hussein)說明,艾莎語速緩慢且多次提到了自己的名字。

根據胡賽因說法,艾莎看見杯身被寫上極端組織的名稱,她詢問店家主管是怎麼回事,但她卻僅被告知,有時店員會弄錯顧客的名字。艾莎告訴CNN,不管如何,咖啡師絕對不可能聽成ISIS,她的名字並不罕見,她當時也重複說了多次。

They said it was ONLY A MISTAKE and compensated her by giving a free drink and a $25 gift card. Wth is that?!? Sure, "Aishah" sounds like "ISIS" right Seriously??? @Target@Starbucks #Target #Starbucks

