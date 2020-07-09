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美國土爾沙病例激增！　公衛官員：「川普造勢大會」可能是源頭

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▲▼美國總統川普在奧克拉荷馬州（Oklahoma）土爾沙（Tulsa）舉行造勢活動。（圖／路透）

▲美國總統川普6月20日在奧克拉荷馬州（Oklahoma）土爾沙（Tulsa）舉行造勢活動。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國奧克拉荷馬州的土爾沙（Tulsa）的新冠肺炎疫情近日惡化，不僅病例大幅增加，6日甚至通報261例，打破單日確診紀錄。衛生局長達特（Dr. Bruce Dart）於8日表示，總統川普大約2周以前在此地舉辦的造勢大會，「可能」就是感染激增的源頭。

土爾沙衛生局長達特表示，川普的造勢大會吸引數千人參加，也引來大規模示威，「可能導致」新增確診數量激增，「在過去幾天裡，我們發現將近500起新病例，而我們就在大約兩周前舉辦了幾次大型活動，所以，我想我們只是把事情的關聯性拼湊出來了」。他也呼籲競選團隊考慮延後造勢日期，以免疫情再度惡化。

▲川普6月20日到奧克拉荷馬州土爾沙市舉辦造勢活動。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普造勢大會結束之後，土爾沙出現病例激增的情況。（圖／達志影像／美聯社）

川普6月20日來到土爾沙，睽違3個多月再度舉辦造勢大會，吸引大約6200人參加，此人數遠低於主辦單位預期。土爾沙大約兩周後病例大幅增加，周一（6日）通報261例，打破單日紀錄，周二（7日）又通報206例。相較之下，造勢大會前一周的周一與周二分別新增76例與96例。

川普競選團隊發言人墨托（Tim Murtaugh）表示，主辦單位不遺餘力確保參加者受到保護，「總統的造勢大會是18天以前，所有參加者都接受體溫檢測，大家都拿到了口罩，還有大量消毒、洗手液提供給大家」。他也指出，美國先前的街頭示威也沒有採取任何防疫措施，卻沒有造成疫情惡化。

但據《美聯社》報導，雖然競選團隊提供口罩，卻沒有強制規定，而大多數參加者都沒有戴上。此外，與造勢大會相關的一名記者、六名競選團隊員工以及兩名美國特勤局（USSS）職員都檢測確診。

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