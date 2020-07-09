巴西染疫總統「梭哈」賭奎寧唯一有效！　確診秒吞2顆：全國人民一起來

▲巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）抱病體接受訪問，突然在記者面前把口罩摘下說「我很好」！（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普的「兄弟」，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）7日宣布確診，現在他要把自己和人民的性命健康「梭哈」，專注在大力推動全國服用羥氯奎寧（hydroxychloroquine）來抗疫，鼓勵民眾不論是預防，或確診後接受院方治療，都可以服用該藥物。事實上，羥氯奎寧日前已正式被WHO認定是無效的新冠肺炎治療藥物，且指示停止臨床用藥。

路透社報導，波索納洛周二（7日）在電視訪談時表示，他確診後立刻吞下2劑羥氯奎寧和抗生素「阿奇黴素」（azithromycin），幾乎馬上就覺得好多了。而對於確診2019新型冠狀病毒（COVID-19）唯一後悔的是，他竟然沒有在染疫前就先服用羥氯奎寧。

▲巴西疫情失控，工作人員不斷掘墳。（圖／路透）

「如果我之前就已經服用羥氯奎寧當作預防，我現在就還會在我的工作崗位上，而不是被迫進行隔離」，波索納洛之後在另一段影片中表示，即便知道有其他治療方式，但沒有任何證據顯示它們有效。他對自己的選擇深具自信，而且已經吞下第3顆藥劑，「我信任羥氯奎寧，你呢？」

截至台灣時間9日上午6點30分，巴西累計171萬3160例確診、6萬7964死，僅次於美國的304萬957例確診、13萬2195死，染疫及死亡人數均達一半，而且比第3順位的印度，多出4萬多名病死患者。

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