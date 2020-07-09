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日本關東地震規模4.7！　東海核二廠立刻啟動狀況檢查

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▲▼日本關東地震規模4.7！　東海核二廠立刻啟動狀況檢查。（圖／翻攝Google Map）

▲震央位於茨城縣南部。（圖／翻攝Google Map）

文／中央社記者楊明珠東京9日專電

日本關東地方今天清晨觀測到規模4.7地震，茨城、櫪木等4縣觀測到最大震度4，東京部分地區觀測到震度2。這場地震沒有引發海嘯的危險。

日本放送協會（NHK）根據日本氣象廳的資訊報導，今天清晨6時5分（台灣時間5時5分）左右，日本關東地方觀測到規模4.7地震，震央在茨城縣南部、地震深度50公里，最大震度4。

觀測到震度4的地方有茨城縣的古河市、坂東市。櫪木縣的足利市、櫪木市、佐野市、下野市、益子町、群馬縣的板倉町、埼玉縣的加須市、久喜市。

關東甲信越南、東北以及靜岡縣各地觀測到震度3至震度1。

報導說，位於茨城縣東海村的東海第二核電廠目前處於停機狀況。日本原子能發電公司表示，清晨的這場地震發生後，東海第二核電廠並無異狀，核電廠周邊監測輻射劑量的數值沒變化。

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