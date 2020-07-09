為讓小孩拍照！野蠻遊客狂毆海豹昏死　「棍棒石頭齊飛」影片曝

▲哈薩克城鎮庫里克（Kuryk）發生遊客毆打海豹致昏迷的事件。圖為附近城鎮阿克套（Aktau）同周發生的另外一起民眾攻擊海豹畫面。（圖／翻攝Twitter@RyskeldiSatke）

記者吳美依／綜合外電報導

哈薩克的城鎮庫里克（Kuryk）發生一起可怕事件，一群遊客到海邊遊玩，為了「讓孩子能夠開心拍照」，竟拿起棍棒與石頭，將一隻海豹毆打到昏迷。距離此地大約43英里（大約69.2公里）的城鎮阿克套（Aktau）本周也發生類似事件，引發輿論撻伐。

影片中，一隻海豹好奇地靠近海岸，未料卻遭一群遊客以棍棒、石頭攻擊，其他民眾立刻上前圍觀，但似乎沒有人阻止暴力。據悉，這段畫面是在裏海東岸的庫里克所拍攝，近日在社群媒體上瘋傳並引發抨擊。

綜合《每日郵報》等外媒報導，一名匿名目擊者透露，「他們把海豹打到暈過去，然後把牠從水裡拉出來，這樣孩子們就可以拍照，玩得開心。在這之後，他們把（海豹）一動也不動的身體丟回海裡。」他坦言，不知道海豹是否仍活著。

Aktau city in Kazakhstan yesterday. Unclear what happened to baby seal after this encounter. https://t.co/LEchgN3yZ9 pic.twitter.com/ZrjKhAMO9J — Ryskeldi Satke (@RyskeldiSatke) July 7, 2020

哈薩克已經不是第一次發生民眾攻擊海豹事件，阿克套本周也有一群遊客對著小海豹丟石頭。據悉，警方正在追查上述案件，加害者可能面臨最高兩年的有期徒刑。

生態、地質與自然資源部發言人迪爾達赫邁特（Saken Dildakhmet）譴責影片中的行為是「令人髮指又野蠻」。他說，這些態度會對於裏海動物造成巨大傷害，甚至導致動物對於人類產生攻擊性，並呼籲大家尊重自然。

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