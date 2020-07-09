美國確診突破300萬人　川普堅持秋天復學：德國他們也開學了沒問題

▲美國媒體民調指出，在疫情應對方面，民眾更加相信各州州長而非總統川普。（資料圖／路透）



文／中央社華盛頓8日電

美國2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）累計確診病例今天突破300萬大關。與此同時，美國總統川普仍淡化疫情構成的威脅，力促學校重開大門。

法新社報導，目前美國南方多處的病例都遽增，包括德州、佛羅里達州、路易斯安那州和亞利桑那州。至於之前的疫情重災區如紐約和東北部，疫情已幾乎完全趨緩。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）即時統計，目前全美已有300萬9611人確診2019冠狀病毒疾病。

美國副總統彭斯（Mike Pence）告訴記者：「此刻我們已對超過3900萬美國人實施檢測。」

「其中有超過300萬美國人呈陽性反應，超過130萬美國人已經康復。」

川普上午則在冠狀病毒工作小組召開會議前連番推文，要求讓學生在秋季重返校園，並對美國疾病管制暨預防中心（CDC）開砲。

川普表示：「德國、丹麥、挪威、瑞典與許多其他國家，學校都復學了，沒什麼問題！」

「民主黨人認為如果美國學校在11月選舉前重新開放，在政治上會對他們不利。但這對孩子和家庭很重要。如果不重開，（我）可能會砍經費！」