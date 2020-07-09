　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

蓬佩奧批中國侵略印度「狂挑起邊界問題」：全球勿容許北京霸凌他國

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

▲美國國務卿蓬佩奧再次譴責中國。（圖／路透）

文／中央社華盛頓8日綜合外電報導

美國國務卿蓬佩奧今天譴責中國對印度發動「侵略」，同時表示，中國又對印度盟國不丹挑起新的爭執，展現出北京「霸凌」他國的計畫，全球不應容許這種行為。

法新社報導，印、中兩國6月15日發生奪命邊界衝突，導致20名印度軍人死亡，緊張局勢陡升。蓬佩奧（Mike Pompeo）上述說法是他在衝突發生後，對此議題所作的最全面評論。

蓬佩奧在記者會上表示：「中方採取極其侵略性的行動，印度人盡其所能回應。」蓬佩奧還說，他曾多次與印度外交部長蘇杰生（S. Jaishankar）討論印中的緊繃局勢。

中國和印度起衝突後，又把矛頭指向外交政策深受印度政府影響的不丹。

對於不丹就一處野生動物保護區申請國際補助，中國提出異議，主張這塊保護區歸屬中國或不丹仍有爭議。

蓬佩奧把中國對不丹作的聲明，與北京和越南、日本的島嶼主權爭議作連結。他說，中國沒有很多鄰邦可滿意表示彼此都清楚主權界線，而且中國共產黨會尊重其主權。

蓬佩奧表示：「北京有一種挑動領土爭執的模式，全球不應允許這類霸凌行徑發生。」

蓬佩奧雖以對中國持鷹派看法聞名，但之前他對印、中衝突罕見克制不公開評論，僅透過推特對印度損失人命表達哀悼。

專家表示，儘管印度與美國關係升溫，在主權議題上，印度仍不希望被視為美國的跟班。

ET快訊
快訊／三倍券申購突破1027萬人次！八成五民眾選「這方式」領
月票搭破萬「令人佩服」！成大教授揭親身經歷...柯文哲「單一
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國確診突破300萬人　川普堅持秋天復學：德國他們也開學了沒問題

新加坡明天國會大選　反對黨黨魁嘆：民主落後台灣太多不能比

蓬佩奧批中國侵略印度「狂挑起邊界問題」：全球勿容許北京霸凌他國

美國將驅逐「遠距上課」國際生　哈佛、麻省理工提告移民局

反對驅逐外國留學生　哈佛與麻省理工控告川普政府

歐盟與羅氏、默克藥廠達成協議　提供新冠肺炎「試驗藥」給27成員國

印度男性侵母牛被捕　類似案件今年已發生多起

印度男染新冠去世！妻子心痛帶娃跳軌...2女兒超慘下場曝

印度「瑞德西韋」流入黑市　價格翻漲7倍高達新台幣一萬八

中俄元首通電話！普丁：堅定支持中方在香港維護國安的努力

麥當勞紙袋一拿就破「高溫奶茶直燙孕肚」　安以軒嚇到宮縮…神情超痛苦

帶女兒超商借廁所...婦狂敲門催促　頻飆罵爆口角：出去！是要上多久？

粉紅超跑停下「轎身壓信徒」加持　背疾伯大叫...90度鞠躬謝媽祖！

林志穎「租房比買房划算」論　媽媽聽完超反對：我不認為

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

王嘉爾「紳士手」讓李沁撕掉名牌　找線索辦案..自黑：話說不清楚

不敢了！保母戴人臉面具嚇阿金　反被教訓1分鐘「魔音慘叫」求饒

胡瓜差點當吳心緹「爸」！　暖心喊話小禎.兒子：他愛的我都愛

公車站等白沙屯媽祖...信徒熱暈 「粉紅超跑」秒開回頭！網：超催淚

媽祖母愛大發！大轉彎衝進國小　小朋友列隊「鑽轎腳」網：好感動

美國確診突破300萬人　川普堅持秋天復學：德國他們也開學了沒問題

新加坡明天國會大選　反對黨黨魁嘆：民主落後台灣太多不能比

蓬佩奧批中國侵略印度「狂挑起邊界問題」：全球勿容許北京霸凌他國

美國將驅逐「遠距上課」國際生　哈佛、麻省理工提告移民局

反對驅逐外國留學生　哈佛與麻省理工控告川普政府

歐盟與羅氏、默克藥廠達成協議　提供新冠肺炎「試驗藥」給27成員國

印度男性侵母牛被捕　類似案件今年已發生多起

印度男染新冠去世！妻子心痛帶娃跳軌...2女兒超慘下場曝

印度「瑞德西韋」流入黑市　價格翻漲7倍高達新台幣一萬八

中俄元首通電話！普丁：堅定支持中方在香港維護國安的努力

「弟捐精姊付錢」代孕生出混血雙胞胎　女師控他獨占氣討447萬

美國確診突破300萬人　川普堅持秋天復學：德國他們也開學了沒問題

5縣市亮高溫橙黃燈防飆38度　「未來一周酷熱」雨區曝

新加坡明天國會大選　反對黨黨魁嘆：民主落後台灣太多不能比

蓬佩奧批中國侵略印度「狂挑起邊界問題」：全球勿容許北京霸凌他國

相隔23年天文奇景！尼歐懷茲彗星來了　北半球「2時間點」快抬頭看

厲害的書都在最上層！她挖出爸爸「桃色珍藏書」　照片笑翻網：求借閱　

教授約炮3女！孕婦嬌喊「想咬人」　鹹濕對話LIVE播送…學生全看光

三峽大壩洩洪「下游慘狀曝光」！　目擊者：不要隨便摸電線桿

小黃躺地瞪哀怨眼神！他深夜瞄一眼「差點褲底一包」　網笑爆：我家也有

曾沛慈遇疫情「收入是負數！」　從焦慮轉念..姐姐開示大家要聽

國際熱門新聞

6歲小弟愛折神像　失蹤後竟「找到斷腰屍」

農民爸買傳統手機送女兒被摔爆　隔天自殺

美將驅逐遠距上課國際生　哈佛提告移民局

前友邦驚爆大屠殺！180人遭蒙眼爆頭亡

遭「擬眼鏡蛇」攻擊！男以為被咬快死一路飆車

歐盟與羅氏、默克達成協議　提供新冠試驗藥

保衛留學生　哈佛怒告川普政府

女老師愛上小六生　癌逝前他全心照顧

即／美國正式退出世界衛生組織

印度女帶2娃跳軌...超慘下場曝

2020「世界最好用護照」排名出爐！台灣僅是第33

伊藤忠擬斥資1370億　收購「全家便利商店」為子公司

荷蘭發現「貨櫃酷刑室」驚悚內裝曝

父「頭埋雙腿間」伸狼爪　她驚醒崩潰吼

更多熱門

相關新聞

美將驅逐遠距上課國際生　哈佛提告移民局

美將驅逐遠距上課國際生　哈佛提告移民局

因為新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，美國許多學校的課程，都以遠距上課的方式進行，但是美國移民及海關執法局（ICE）6日公布的最新指南規定，國際學生不得所有課程都以遠距上課的方式進行，如果在今年秋天之前，沒有進校園教室上課，就不能留在美國。對此哈佛與麻省理工學院在8日對移民局提出了告訴。

汪洋：西藏要重視中華民族共同體

汪洋：西藏要重視中華民族共同體

印度女帶2娃跳軌...超慘下場曝

印度女帶2娃跳軌...超慘下場曝

普丁：堅定支持中方在香港維護國安的努力

普丁：堅定支持中方在香港維護國安的努力

加入美俄軍控談判？北京：核武先減至中國水平

加入美俄軍控談判？北京：核武先減至中國水平

關鍵字：

美國北美要聞蓬佩奧中國印度北京霸凌

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

熊熊「一次中2點」承認性慾強又好色

安以軒被熱飲燙到　麥當勞回應了！

快訊／四川煙火廠大爆炸！蘑菇雲衝天

南韓「元祖網紅」留遺言　CCTV拍到他從20樓跳下

快訊／大兒子一上客運門就關！母親背1歲兒苦追　司機下場曝

貢獻500萬學費仍被打槍！郁方兒遭拒

女兒忘收愛寵　媽被驚悚生物嚇醒

6歲小弟愛折神像　失蹤後竟「找到斷腰屍」

蕾菈立遺囑道歉父母親！

3歲男童勒頸挾女童　囚監視器死角施暴

雲林女冰屍含冤377天終落土！單親媽擺攤養家慘遭逆子殺害

18歲少女最後一課「大體老師」　遺囑惹哭網友

「這3生肖」7月超旺！愛情、存款都翻漲

快訊／三倍券申購破1027萬人！八成五選這款

用餐90分鐘吃4小時　大媽還吃霸王餐

更多

最夯影音

更多
麥當勞紙袋一拿就破「高溫奶茶直燙孕肚」　安以軒嚇到宮縮…神情超痛苦

麥當勞紙袋一拿就破「高溫奶茶直燙孕肚」　安以軒嚇到宮縮…神情超痛苦
帶女兒超商借廁所...婦狂敲門催促　頻飆罵爆口角：出去！是要上多久？

帶女兒超商借廁所...婦狂敲門催促　頻飆罵爆口角：出去！是要上多久？

粉紅超跑停下「轎身壓信徒」加持　背疾伯大叫...90度鞠躬謝媽祖！

粉紅超跑停下「轎身壓信徒」加持　背疾伯大叫...90度鞠躬謝媽祖！

林志穎「租房比買房划算」論　媽媽聽完超反對：我不認為

林志穎「租房比買房划算」論　媽媽聽完超反對：我不認為

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面