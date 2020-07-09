台股總市值飆破36兆！這支股票「今年最飆」　劉寶傑驚呼：韓國瑜又賺多少

▲台股市值36兆史上新高，劉寶傑大驚「韓國瑜又賺多少」。（圖／翻攝關鍵時刻YouTube）



記者林彥臣／綜合報導

台股8日站上12100點大關，總市值甚至飆破36兆史上最高紀錄。新聞節目《關鍵時刻》也針對台股熱潮的現象進行討論，是不是「台灣錢淹腳目」的時代要回來了？財經專家黃世聰也以合一生技（4743）為例分析，讓主持人劉寶傑當場驚呼，「韓國瑜又賺了多少！」

請繼續往下閱讀...

▲劉寶傑指出，許多人還很懷念台灣錢淹腳目的年代。（圖／翻攝關鍵時刻YouTube）



劉寶傑引言指出，很多台灣人還很懷念「台灣人淹腳目」的時代，好像每個台灣人都賺了很多錢，現在這個時代要回來了嗎？現在的股市要回到過去的那個最高點，為什麼台灣股市現在熱成這樣子？有很多熱錢要進來了嗎？

黃世聰直言，「你今年賺錢了嗎？如果你今年沒有賺錢，你真的就是這一波財富被重分配的對象」。

▲台股市值36兆是史上新高。（圖／翻攝關鍵時刻YouTube）



黃世聰分析，現在台股的總市值來到36兆史上最高點，經過這一段時間過後，台灣已經變成世界上的領先國家，因為在這一波當中市值大幅提升，所有國民的財富大幅的增加，包括台幣現在也是地表上「超強的貨幣」對美元的匯率來到29.5，央行每天都被迫要阻升，因為有太多資金要從外面進到台灣買股票了。

黃世聰進一步分析，這些資金少部分是外資，大部分是在海外的台灣人資金與台商的資金，「這可能是我這輩子看過的第二大行情」。

黃世聰舉例，台積電（2330）今年最低點是235元，現在已經漲到了346元，總市值高達9兆台幣，是史上最高紀錄，另外像聯發科（2454）今年曾經跌到273元，現在已經漲到了660元，而且外資在這一波在台股賣超5000億，所以這一波是誰買的？

劉寶傑大驚表示，「台灣人自己買的！所以這一波是台灣人自己創起來的！」

黃世聰再舉例，台股今年最飆的一檔就是合一生技，也就是韓國瑜持有100張股票的這家公司，這家公司在今年最低的時候19.7元，8日的收盤價是433.5元。

▲黃世聰估計，韓國瑜這一波賺了4000多萬。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



劉寶傑驚呼，「韓國瑜又賺多少了？」

黃世聰表示，韓國瑜現在帳上至少賺了4000多萬了，這種從19元拉到400多元，絕對不是外資，這個就是「老主力」的作法。

►凱撒大飯店吃到飽

►票券換東森幣加碼1.5倍！輕鬆三步驟請點我