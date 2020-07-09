全家冠軍麵包、郭元益都靠南僑助攻　陳飛龍：烘焙產業轉型精彩可期

▲油脂與食品大廠南僑8日舉辦烘焙展，由會長陳飛龍親自主持，會中並首度發表後疫情時代台灣烘焙產業白皮書。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

油脂與食品大廠南僑8日舉辦烘焙展，旗下客戶包括全家便利商店、郭元益等大廠，針對後疫情時代的產業前景，會長陳飛龍表示，台灣目前每人每年麵粉消費量已達50公斤超越米飯類，帶動社區型小型烘焙產業的成長性，南僑已開發近百個的烘焙新品項，助攻烘焙業轉型精彩可期。

南僑集團自8日起一連三天於桃園廠舉辦年度烘焙展，今年首度發表「後疫情時代台灣烘焙產業白皮書」，會長陳飛龍與在場約770位客戶分享烘焙新品項與產業趨勢，一起提升烘焙業的產業表現。

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▲南僑集團會長陳飛龍。（圖／記者林淑慧攝）

南僑事業群眾多，在新冠肺炎疫情影響下，陳飛龍格外看好烘焙產業的發展，認為疫情喚醒人們對於防疫與環境的重視，因此消費思惟、行為和取捨的抉擇點都有所不同，在家烹飪、烘焙的人增加，促使調理包、半成品的食品大受青睞。

「危機就是轉機，新冠肺炎疫情對有些人是挫折，對有些人是機會，」陳飛龍說，後疫情時代的商業競爭必然更現實殘酷，南僑油脂和冷凍麵糰特別開發了10大類、共99個品項，包括居家調理的頂級吐司、提升免疫力的補歐包、新冷藏麵包、季節西點、蛋糕和伴手禮等，希望助攻南僑的客戶在市場上屹立不搖。

法人表示，假設新冠肺炎疫情未再爆發第二波，隨著麵包、蛋糕店及餐廳來客數回溫，南僑在大陸的油脂事業全年有機會中個位數年增，可望挹注下半年營收及獲利優於上半年，全年營收仍可望低個位數年增，預估全年EPS仍可守穩3元以上。

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