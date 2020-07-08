中美晶6月營收月增逾1成「環球晶重登50億元」　盼下半年市場回復供需平衡

▲中美矽晶與環球晶圓公布營收財報。（圖／翻攝自Google Maps）

記者楊絡懸／台北報導

太陽能矽晶圓廠「中美矽晶」（5483）公告6月營收達55.13億元，月增17.72%，年減4.16%，其中，太陽能產品營收為4.51億元，月增28.68%，年減28.14%。

中美晶今年第二季合併營收為150.38億元，季衰退1.57%，年減9.72%；太陽能產品第二季營收為13.39億元，季衰退24.10%，年減31.83%。綜觀中美矽晶今年上半年的營收表現，累計合併營收為303.15億元，較2019年同期減少11.26%。

請繼續往下閱讀...

此外，中美晶旗下半導體子公司「環球晶圓」（6488）6月營收重登50億元以上水準，達50.62億元，月增16.83%，年減1.22%；今年第二季營收達137.01億元，季增1.38%，年減6.76%。今年上半年環球晶圓的累計合併營收達272.16億元，較2019年同期減少10.13%。

中美晶表示，下半年展望將視新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延程度而定，若疫情能有效遏阻則回復供需平衡；疫情過後，許多產業也可能因體會到數位及遠距的便利性，持續仰賴數位服務，且各國政府為降低疫情所帶來的經濟衝擊而提出的紓困方案也可能會刺激新一波需求。

另一方面，環球晶則表示，客戶會優先消耗上半年建立的安全庫存，減緩拉貨力道，但長期的產業潮流仍將正向發展，5G、邊緣運算、AIoT、工業4.0等創新科技將持續帶動發展。

在太陽能市況部分，環球晶認為，防疫的封鎖政策導致許多電廠建設與發展陷入停滯，也使得太陽能、電池儲能等需求下跌，然而隨綠電政策的發展，台灣再生能源發電占比有逐漸增加趨勢。