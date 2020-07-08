智伸科6月營收月增26.07%、年減7.87%！Q2落底回升「下半年將優於上半年」

▲智伸科。（圖／翻攝自智伸科官網）

記者楊絡懸／台北報導

汽車動力暨安全零組件大廠「智伸科」（4551）公布2020年6月合併營收為5.5億元，月增26.07%，年減7.87%；累計第二季合併營收為14.63億元，上半年營收為30.28億元，年減17.96%。智伸科認為，隨著歐美客戶拉貨力道回溫，有望整體營運於第二季落底回升，下半年將優於上半年。

智伸科表示，受新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，全球品牌車廠於3月下旬起陸續停工，期間超過百座工廠停擺，如今中國新車銷售市場已逐步走出陰霾，今年4至6月新車銷量已連3個月年增率轉正，加上歐美已陸續解除封鎖措施，主要客戶陸續復工並拉高產能稼動率，帶動旗下汽車關鍵零組件產品的出貨暢旺。

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智伸科進一步說明，台灣旭申的產能利用率已逐漸恢復疫情發生前的水準，是6月整體營收大幅成長的主要原因之一。

智伸科目前旗下汽車零組件產品中，包括安全、傳動、馬達、轉向系統等皆為電動車關鍵系統之一，智伸科表示，將持續與主要客戶密切開發新技術應用，全力搶占全球電動車的市場份額。

展望2020年第三季，智伸科維持審慎樂觀看法。智伸科仍期待今年汽車事業部在良好的訂單能見度下，創造整體營運保持穩健的成長表現，尤其在歐美市場解封後，業務團隊與主要客戶已積極協調後續訂單出貨時程，加上醫療、電子等相關產品也受惠其市場成長趨勢，帶動客戶的備貨力道增溫。

此外，智伸科也指出，歐洲地區發展電動車的腳步快速，光是德國政府的疫後經濟刺激政策總計將達1300億歐元，有助後續業務開拓。