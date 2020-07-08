群聯6月營收持平「上半年成長25%」！拿下日本最大柏青哥品牌訂單　今年出貨

▲群聯董事長潘健成。（圖／記者謝婷婷攝）

記者楊絡懸／台北報導

快閃記憶體控制晶片商「群聯電子」（8299）公布2020年6月營運結果，合併營收為33.71億元，較2019年同期持平；累計前6月營收達237.22億元，年增近25%。

群聯董事長潘健成表示，近幾年快閃記憶體（NAND Flash）產業的成長動能，除了愈來愈多電腦系統從傳統的機械式硬碟HDD改成固態硬碟SSD外，許多原本沒有使用NAND Flash作為主要儲存裝置的硬體設備，因其物美價廉優勢，也逐漸導入NAND儲存產品。

請繼續往下閱讀...

如柏青哥（Pachinko）機台早期因畫面解析度低，遊戲動畫簡單，所以沒有使用NAND儲存產品，但近幾年因應消費者需求，遊戲畫面大幅提升解析度及複雜度，因此柏青哥機台已逐漸導入NAND儲存產品SSD。

由於柏青哥產業具有其特殊性，群聯經過多年耕耘，已於2019年拿到日本最大柏青哥品牌的訂單，並於今年開始出貨，預估對公司營收及獲利將有正面助益。

群聯6月份控制晶片總出貨量成長近12%，而SSD及eMMC控制晶片總出貨量成長近50%；6月總銷售額部分，SSD成長近25%，PCIe SSD維持75%高成長，顯示群聯高階PCIe Gen4 PS5016-E16 SSD控制晶片的技術帶動，消費者對於高速SSD儲存產品持續產生興趣與需求。

此外，就今年上半年整體出貨量來看，SSD及eMMC控制晶片成長近40%，PCIe SSD控制晶片成長近120%，工規控制晶片成長近90%，記憶體總位元數（Total Bits）成長近20%，創歷史新高。