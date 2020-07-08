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印度男性侵母牛被捕　類似案件今年已發生多起

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▲印度近日傳出多起母牛遭性侵案件。(示意圖／達志影像／美聯社)

印度近日傳出多起母牛遭性侵案件。(示意圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

據《印度斯坦時報》報導，印度中央邦博帕爾市(Bhopal)警方周三(7日)說，一名55歲男子因為涉嫌在一家乳品牧場內性侵 一頭母牛而被逮捕。

博帕爾市「阿育王花園警察局」(Ashoka Garden Police Station)局長史塔瓦(Alok Srivastava)表示，該事件發生於7月4日，根據《印度刑法典》第377條規定，警方已經將被告落案。

史塔瓦說，一個名叫薩比爾․阿里(S abir Ali)的55歲男子在本月4日潛入桑達爾․納加爾地區(Sunder Nagar)的一家乳品牧場。牧場老闆亞達夫(Ram Yadav)當場抓住了他，但後來終於放他走。

第二天，亞達夫檢查了監視器，發現阿里跟母牛發生了「不自然的行為」。 斯塔瓦說，牧場老闆亞達夫隨後向警察局報案，警方根據《印度刑法典》第377條將阿里落案，並將他逮捕。

印度媒體同時報導，兩個月前也發生過一宗類似案件：中央邦古納區一名男子涉嫌性侵了一頭母牛。而在今年3月時，印度喀拉拉邦坎努爾發生的另一起駭人聽聞的案件裡，一名33歲男子被指性侵了一頭母牛，後來更將牠折磨致死。

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